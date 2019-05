Jauniešu grupa "Tikai runājiet" sniedz savu pirmo koncertu

27. aprīlī Madlienas Kultūras nama "Odivi" zālē ar savu pirmo koncertu uzstājās vokāli instrumentālais ansamblis "Tikai runājiet".

Grupā darbojas septiņi talantīgi jaunieši: Evija Korovacka (elektriskā ģitāra un bungas), Estere Ozoliņa, (dzied, akustiskā ģitāra), Māra Kļaviņa (dzied, akustiskā ģitāra), Ance Ikauniece (taustiņi), Raimonds Batura (elektriskā ģitāra), Edgars Mežajevs (basģitāra) un Patriks Nikolajs Ozoliņš (bungas).



Evija un Estere pagājušajā gadā absolvēja Madlienas vidusskolu un šobrīd studē Rīgā – Evija apgūst pirmsskolas skolotājas un sākumskolas skolotājas profesiju, savukārt Estere apgūst vizāžista profesiju. Abas meitenes ir arī K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas (KKMMMS) absolventes, kur apguvušas vijoles un klavieru spēli. Māra Madlienas vidusskolu absolvēs šogad un arī mūzikas skolā ir apguvusi vijoles un klavieru spēli. Ģitāras spēli meitenes apguvušas pašmācības ceļā. Raimonds, kurš arī šogad absolvēs Madlienas vidusskolu, ģitāras spēli apguvis pašmācības ceļā, kā arī sacer dziesmām vārdus. Savā pirmajā koncertā grupa izpildīja vairākas savas oriģināldziesmas, kurām vārdus sacerējis tieši Raimonds, bet mūziku – pārējie grupas biedri. Arī Edgars basģitāras spēli apguvis pašmācības ceļā. Ance, Edgars un Patriks Nikolajs šobrīd mācās Madlienas vidusskolā. Ance, Māra, Estere, Evija un Edgars KKMMMS jau pabeiguši, tikai Patriks vēl mācās sitaminstrumentu klasē.



Sākumā jaunieši kā soloizpildītāji uzstājušies dažādos skolas pasākumos, līdz Viesturs Lazdiņš, pūtēju orķestra "Madliena" vadītājs, iedrošinājis talantīgajiem jauniešiem apvienoties un veidot grupu. Un tā 2017. gada rudenī radusies grupa 'Tikai runājiet", lai visi kopā spēlētu valsts koncertā skolā. Sākumā grupas vadītāji bija V.Lazdiņš un Madlienas vidusskolas mūzikas skolotāja, KKMMMS kora skolotāja Iveta Mežajeva, šobrīd grupas vadītāja ir I.Mežajeva. Skolotāja atklāj, ka grupas nosaukums radies nejauši – kad jaunieši devušies uz savu pirmo skati, bija nepieciešams nosaukums. Tā kā grupas pirmā kopīgā dziesma bijusi Jāņa Lūsēna "Tikai runājiet", tad to arī izmantojuši un šāds nosaukums arī palicis.



Lai arī grupas pirmais koncerts izskanējis tikai šobrīd, līdz šim gūtas vairākas nozīmīgas uzvaras konkursos un skatēs. Šī gada janvāra beigās Ogres Kultūras centrā jauno mūzikas kolektīvu skatē – 1.pakāpe, februārī Valsts izglītības satura centra organizētajā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā "No baroka līdz rokam" Rīgā – 2. pakāpe, jauno mūzikas grupu konkursā "Homesick" Viesītē Raimonds atzīts par labāko ģitāristu.



Koncertu uzsāka Raimonds, izpildot paša sacerētu improvizāciju, un projekcijā uz ekrāna varēja las"t paša jaunieša sacerētus vārdus, kas, iespējams, nākotnē tiks apaudzēti ar melodiju, radot dziesmu "Tikai runājiet”:

Paspēlēsimies tumsā

Starp laternām klusām.

Ja arī neredzam viens otru,

Atliek tikai runāt.

Es šodien izgāju ārā

Un ievilku gaisu,

Tas aizbēra plaisu

Starp sirdi un prātu.

Ar ko atšķirsies rītdiena?

Varbūt pēc skaļāka putna kliedziena

Un nepareiza lēmuma

Mums vairs neļaus runāt.

Starp laternu spēlēm

Kur sirds ar prātu jaucas

Centies nesapīties vārdiem.

Bet kamēr mums runāt ir ļauts,

Tikmēr tikai runājiet.



Savā pirmajā koncertā grupa atskaņoja dziesmas gan latviešu, gan angļu valodā – izskanēja gan Jāņa Lūsēna dziesmas, gan Mārtiņa Freimaņa un grupas "Prāta Vētra", gan "Putnu balle" un "Astronaut" dziesmas. "Tikai runājiet" izpildīja arī "Coldplay" dziesmu "Viva la vida", ar kuru skatē Ogrē iegūta 1. pakāpe, spēlēja arī vairākas savas oriģināldziesmas ("Maldugunis", "Tapešu siena", "25 toņi zaļā").



Koncertā jaunieši pateicās arī visiem, kuri viņus atbalsta un palīdzēja sagatavoties koncertam – pūtēju orķestra "Madliena" bundziniekam Mārim Ivanovam, kurš izpalīdzēja jauniešiem un koncertā aizstāja Patriku (bija salauzis roku), Marekam Liepam (projekcijas, video, gaisma, apskaņošana), savam atbalstītājam Viesturam Lazdiņam, kā arī grupas vadītājai I.Mežajevai, kura vada mēģinājumus, raksta notis un aranžē dziesmas.



Savu koncertu jaunieši noslēdza ar "Prāta Vētras" dziesmu "Četri krasti", solot "mēs šonakt piedzimsim no jauna/ Tad četros krastos degsies guns/ Un lidos dzirksteles no kalna." Patiešām, jauniešu sagatavotais koncerts ir apliecinājums tam, ka šie talantīgie, muzikālie jaunieši šķils dzirksteles vēl ne vienu reizi vien!



Koncerta izskaņā jauniešiem, viņu vecākiem, skolotājai I.Mežajevai un atbalstītājiem pateicās Madlienas Kultūras nama vadītāja Elīna Ratmeistare, vēlot: "Nepazaudējiet to, kas jums ir, un arī turpmāk iedvesmojiet citus jauniešus, kuri no jums var tikai mācīties!"



Pavisam drīz, jau 4. maijā, grupa "Tikai runājiet" aicina uz savu nākamo koncertu. Plkst.19.00 koncerts notiks Lauberes Kultūras namā.

