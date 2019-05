Pasākumi Ogres novadā 4. maijā

4.maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, Ogres novadā notiks dažādi pasākumi – Tvīda brauciens un citas sportiskas aktivitātes, ekskursija pa Ogri, kino seansi, koncerti, radošas darbnīcas, tirdziņš Taurupē un citi pasākumi.

Ogre

4. maijā plkst.11.00 Ogres Trīsvienības baptistu draudzes baznīcā Ekumēniskais svētku dievkalpojums.

Plkst.11.00 pulcēšanās "Pie Zeltas liepas", lai dotos kājāmgājēju ekskursijā pa Ogri “Daba pilsētā un pilsēta dabā”. Ekskursiju organizē www.PACD.EU, tālr. 26165308.

Plkst.12.00 pie "M. Pūres beķerejas" Tvīda brauciena atklāšana, brauciena sākums plkst.13.00. Tvīda braucienu organizē "M.Pūres beķereja".

Plkst. 13.00 pilsētas skvērā radošās darbnīcas un aktivitātes bērniem un ģimenēm. Aicinām ņemt līdzi baltus kreklus, baltus lina vai kokvilnas maisiņus, kurus apdrukāt sietspiedes darbnīcā.

Plkst.14.00 pilsētas skvērā SVĒTKU UZRUNA. Uzstāsies pūtēju orķestris "Horizonts" un Ogres 1. vidusskolas zēnu vokālais ansamblis. Tvīda brauciena noslēgums un tērpu parāde. Koncertēs grupa "Kā taurenis".

Kino maratons Ogres Vēstures un mākslas muzejā Ogrē, Brīvības ielā 36. Plkst. 12.00 animācijas filma visai ģimenei "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi"; plkst.13.30 Askolda Saulīša režisētā dokumentālā filma "Dziesmuvara"; plkst.15.30 Latvijas dokumentālā kino klasiķa Ivara Selecka filma "Turpinājums" par pieciem bērniem no dažādiem Latvijas novadiem pirmajā klasē; plkst.17.00 pilnmetrāžas dokumentālā filma "Ievainotais jātnieks".

Plkst.16.00 un plkst.19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē koncerts "Deju karuselis" – BDK "Pīlādzītis" pavasara koncerts. Biļešu cenas € 5,00; € 3,00 ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasēs).



Ogresgals

4. maijā plkst. 16.00 pie Ogresgala Tautas nama Baltā galdauta svētki. Viesos Vītolu ģimene.



Ciemupe

4. maijā plkst.16.00 Ciemupes Tautas namā Baltā galdauta svētki "Tu vari". Komandu erudīcijas spēle. Komandā līdz 6 dalībniekiem. Kopīga svētku galda klāšana. Līdzi jāņem pašu sarūpēts svētku cienasts.



Suntaži

4. maijā no plkst.10.00 līdz 15.00 sporta un veselības rīts "Veselā miesā – vesels gars!" Suntažu vidusskolas sporta laukumā, kurā aicinātas piedalīties ģimenes ar bērniem un individuāli sporta aktīvisti. No plkst.9.00 velobrauciens pa Suntažu dabas objektiem Valda Ancāna vadībā (pieaugušajiem un skolēniem). Starts un finišs pie vidusskolas. Plkst.10.00 pasākuma atklāšana stadionā. Strītbols /3x3/ komandas no 15 līdz… vecumam; nopietnās stafetes (komanda jauktā, 6 dalībnieki); jautrās stafetes (komanda jauktā, 6 dalībnieki). Vienlaicīgi individuālās sacensības spēka (svara bumba), veiklības, izturības (stienis), precizitātes, mešanas, šaušanas, orientēšanās disciplīnās (bez vecuma ierobežojuma). No plkst.11.00 sportiskās izdarības, veiklības un atjautības norises mammām un bērniem līdz 5 gadu vecumam. Riteņbraukšana un bērnu ratiņbraukšanas (ar šķēršļu pārvarēšanu) sacensības. Bērniem ieteicams riteņbraukšanas drošības ekipējums (vismaz ķivere). Noslēgumā apbalvošana.

Plkst.20.00 Suntažu Kultūras namā svētku koncerts "Latvijas stāsts", kas veltīts Latvijas proklamēšanas gadadienai. Koncertā muzicēs un dziedās Andris Ābelīte ("Labvēlīgais tips", trompete un balss) un Rolands Beļēvičs (taustiņinstrumenti). Būs arī kopīga sadziedāšanās. Ieeja bez maksas.



Madliena

4. maijā no plkst.10.00 līdz pat 16.00 Madlienas kultūras un jaunrades centrā "O divi" kino maratons – latviešu kino! Plkst. 10.00 dokumentālā filma "Lidija" (38 min); plkst. 11.00 jaunākās latviešu multfilmas bērniem (50 min) ("Puteklis", "Parīzes noslēpumi", "Korida", "Vāsa", "Tornis", "Cerība dzīvot"); plkst.12.00 mākslas filma "Bille" (1h 40 min); plkst.14.00 komēdija "Klases salidojums" (1h 37 min), plkst.16.00 mākslas filma "Homo Novus" (2h 2 min). Ieeja – bez maksas.



Taurupe

4. maijā no plkst.9.00 laukumā pie Taurupes Tautas nama pavasara gadatirgus.



Ķeipene

4. maijā plkst.13.00 Ķeipenes Tautas namā Latvijas Neatkarības dienai veltīts koncerts "Mums sava valoda un sapņi". Piedalīsies Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēkņi un absolventi: Brigita Čirkše (vokāls), Matīss Žilinskis (klavieres), Paula Saija (vokāls), Ilva Bāliņa (vijole), Taisija Kožarina (akordeons), Darja Baranova (flauta), Ernests Valts Circenis (akordeons, klavieres). Ieejas maksa 1 eiro.



Laubere

4. maijā plkst.19.00 Lauberes Kultūras namā jauniešu grupas "Tikai runājiet" koncerts.

