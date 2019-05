Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni un pedagogi papildina zināšanas Portugālē

No 28. aprīļa līdz 4. maijam Ogres Valsts ģimnāzijas komanda – skolotājas Gundega Vekmane, Velga Kalniņa, direktore Aina Bērce un skolēni – Margarita Sēkliņa, Ance Bužere, Edijs Elksnis un Matīss Teodors Seleckis – devās uz Lisabonu Portugālē, kur piedalījās starptautiskajā Erasmus+ projektā "Flipped Learning – Teaching for tomorrow".

Vēl projektā piedalījās komandas no Itālijas, Turcijas, Čehijas, Portugāles, Horvātijas un Ungārijas.

Projekta laikā ģimnāzijas pārstāvji iepazina Vialongas skolu, kas atrodas vien pāris kilometru no Lisabonas. Ārzemju viesus vietējie skolēni sagaidīja ar dienvidniekiem raksturīgām dejām, dziesmām un orķestra skaņām. Skolā risinājās dažādas interesantas un izglītojošas prezentācijas, piemēram, portugāļu eksperta veidota lekcija par tehnoloģiju attīstību un to nozīmi cilvēku ikdienā, kā arī visu komandu skolēnu ieteikumi saistībā ar drošu interneta izmantošanu. Notika karstas diskusijas, kurās tika izvērtētas "valkājamo" viedierīču pozitīvās un negatīvās iezīmes, kā arī web 2.0 rīku nozīme skolēnu ikdienā un skolotāju darbā. Jauno mācīšanās pieeju, Flipped learning, skolēni praktiski varēja izmēģināt mācību stundās, kuras bija sagatavojuši skolotāji no visām dalībvalstīm.

Papildus izglītojošajām aktivitātēm projekta dalībnieki iepazina portugāļu kultūru, vēsturi un dabu dažādās ekskursijās. Okeāna bangojošo viļņu apskalotie klinšu krasti, vējainā klints mala, kas ir Eiropas rietumu vistālākais punkts, tūre pa pilsētas centru un nozīmīgākajām vietām tajā atstāja neaizmirstamu iespaidu par Portugāli. Dalībnieki apmeklēja arī IBM Lisabonas biroju, kur uzzināja par šī uzņēmuma specifiku, aizkulisēm, kā arī tika mudināti attīstīt savas komunikācijas, komandā strādāšanas un tehnoloģiju zināšanas un prasmes, jo tās mūsdienu darba tirgū tiek uzskatītas par vissvarīgākajām. Interesanta bija arī ekskursija uz Lisabonas Veselības tehnoloģiju universitāti, kur īpašās prezentācijās skolotāji un skolēni tika iepazīstināti ar jaunākajām aplikācijām un interneta vietnēm, ko var izmantot mācību darbam.

Brauciena laikā iepazīt varēja ne tikai portugāļu kultūru, bet arī pārējo dalībvalstu tradīcijas un to raksturojošos elementus. Katra valsts bija izveidojusi īpašu stendu, kurā varēja uzzināt svarīgākos faktus konkrēto valsti, kā arī prezentēja savai nācijai nozīmīgākos priekšmetus, apģērbu, attēlus, kā arī gatavoja tradicionālos ēdienus.

Šis brauciens Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem sniedza lielāku ieskatu mācību darba inovācijās, tehnoloģiju daudzveidībā un iespējās tās izmantot ikdienas darbā, kā arī ļāva iepazīt dažādas kultūras un to stāstus.

Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzijas skolniece Margarita Sēkliņa

