Ciemupē Muzeju nakti velta pagātnes, tagadnes un nākotnes varoņiem

Muzeju naktī Ciemupes Tautas namā notika pasākums "Varonis", rosinot apmeklētājus apzināt savas tautas varoņus.

"Šī gada Muzeju nakts moto ir "Tālavas taurētājs". Tālavas taurētājs ir varonis. Latvijas simtgades gads nosaukts par varonības gadu, jo valsts neatkarība bija jāizcīna brīvības cīņās. Šajā Muzeju naktī mums bija iespēja uz laiku iegūt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošo izstādi "Latviešu strēlnieku bataljoniem -100". Izstāde iedvesmoja meklēt arī šodienas un rītdienas varoņus," atklāj Ciemupes Tautas nama vadītāja Daiga Sosnare. "Varbūt šodienas varonis ir cilvēks, kurš neļauj uzbūvēt ēku, kas neiekļaujas pilsētvidē. Šis temats aktualizēts animācijas filmā "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi", ko var noskatīties Muzeju nakts programmā. Mums jārada un jāizvēlas arī nākotnes varoņi. Varbūt tos var saskatīt biedrības "Rasas krāsas" Radošā izglītības centra audzēkņu zīmējumos – spilgtos, krāsainos un pamanāmos."

Biedrība "Rasas krāsas" organizēja arī radošo darbnīcu "Atstaro drosmi būt redzamam!", kurā pēc animācijas filmas noskatīšanās ar lielu iesaistījās ģimenes ar bērniem. Gan mammas, gan tēti palīdzēja mazākajām rociņām salikt krāsainas kompozīcijas no apmēram 30 dažāda veida krāsainu atstarojošu materiālu un reljefu dekoru sagatavēm. Uz plastikātu pamatiņiem tapa krāsainas glezniņas, kuras apliecināja gatavotāju izdomu, centību un darbaprieku. Iepriekš izveidotās pašlīmējošo materiālu sagataves nodrošināja gan ātru, gan kvalitatīvu darba rezultātu.

Kopumā tika izgatavoti vairāk nekā 150 atstarojošu dekoru, kuri aizceļoja gan uz radošo darbnīcu dalībnieku, gan viņu draugu mājām.

Radošās darbnīcas Ciemupē sagatavoja un vadīja biedrības "Rasas krāsas" Ikšķilē Radošās izglītības centra vizuālās mākslas pasniedzēja Lauma Palmbaha un daiļamata meistars, metālapstrādes pasniedzējs Dionisijs Miončinskis. L.Palmbaha saka paldies Ciemupes Tautas nama kolektīvam un vadītājai Daigai Sosnarei par veiksmīgo sadarbību.

Muzeju nakts apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt Novadpētniecības istabu, kas atrodas Ciemupes Tautas namā. Novadpētniecības istabā var atrast daudzas Ogresgala pagastu raksturojošas pagātnes liecības un uzzināt par šeit dzīvojošiem cilvēkiem un notikumiem.

Šajā Muzeju naktī īpaša uzmanība tika pievērsta dzejniekam Auseklim, kuru arī var uzskatīt par varoni. Auseklis bija gatavs zaudēt darbu draudzes skolā, lai, pretēji Lielvārdes draudzes mācītāja aizliegumam, 1873.gadā Ogresgala pagasta "Vecutelēs" uzvestu lugu un aizrautu cilvēkus ar teātra spēlēšanu un skatīšanos. "Tas ir stāsts, kas ir interesants un pa laikam jāatgādina. Lauku cilvēki izbrīvēja laiku no darbiem pļavās un tīrumos, lai vakaru veltītu teātrim. Tajā laikā teātris bija notikums un liels pārdzīvojums," uzsver D.Sosnare.

Šogad Ogres novada pašvaldības izsludinātājā projektu konkursā "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!" ("R.A.D.I. – Ogres novadam")" atbalstu guvis projekts "Ar velo uz "Ceļa rādītāju latviešu tautas dziesmu teicējiem" jaunatklāšanu", kas tiks īstenots vasaras nogalē. Ceļa rādītājs būs novietots krustojumā pie "Vecuteļu" mājām. Uz ceļa rādītāja būs atrodami to teicēju vārdi, kuri savulaik iesūtījuši tautas dziesmas Latvju dainu veidošanai.

"No mūsu pagasta teritorijas iesūtīti trīs procenti no visām tautasdziesmām, kas apkopoti izdevumā "Latvju dainas". 6126 tautasdziesmu no 13 mājām. Mēs pieļaujam domu, ka tas varēja notikt, pateicoties Auseklim, kurš pamudinājis cilvēkus vākt tautasdziesmas. Daži no teicējiem tie paši, kas teātri spēlējuši," stāsta D.Sosnare .

Ciemupē Muzeju nakti atzīmē no 2012. gada, kopš tika izveidota Novadpētniecības istaba.

Muzeju naktīs Ciemupē vienmēr bijuši aizraujoši pasākumi. Kāda no Muzeju naktīm bija veltīta Ciemupes jeb ķēķa skolas vēsturei – ar boksterēšanu, dziesmu dziedāšanu vācu valodā un zupas vārīšanu, citās - ugunskurā uz iesma cepta maize, rādīts cirks, fizikas un ķīmijas eksperimenti.

Vienā no Muzeju naktīm ciemupieši bija aicināti rādīt savus talantus. Atklājās, ka viena no Ciemupes iedzīvotājām raksta dzeju. Viņas dzejolis uz Sibīriju izsūtītajai vecmāmiņai aizkustināja daudzus klātesošos.

Muzeju nakts izskanējusi, bet vēl līdz 23.maijam Ciemupes Tautas namā skatāma Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde "Latviešu strēlnieka bataljoniem-100". Savukārt izstāde biedrības "Rasas krāsas" Radošā izglītības centra audzēkņu darbu izstāde "Stiprās krāsas" būs atvērta līdz 31.jūlijam.

