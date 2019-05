Ogres skolotāju kamerkorim sudrabs starptautiskā koru konkursā

Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Ogres skolotāju kamerkoris no starptautiskā koru un orķestru konkursā “Birštonas Cantat” pārved sudraba godalgu.

No 16. līdz 19. maijam koris devās uz Birštonu (Lietuva), kur jau otro reizi norisinājās Starptautiskais koru un orķestru konkurss "Birštonas Cantat". Koris, sacenšoties ar zēnu kori no Minskas Mūzikas Akadēmijas un skolotāju kori no Rimska KorsakovanMākslas Skolas, izcīnīja sudraba godalgu, kā arī apbalvojumu "Labākais mākslinieciskais priekšnesums".

Konkursa labākās solistes godu izcīnija Ogres kora vokalā pedagoģe – AncePurmale.

ONKC sveic Ogres Skolotāju kamerkori, diriģentu Ivaru Krauzi, kormeistari Anci Purmali un koncertmeistari Guntu Trasūni ar panākumiem!

