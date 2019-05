Mana karjera meža nozarē

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, Madlienas vidusskola īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

Latvija ir valsts, kurā mežs tiek godāts, tajā strādājam un atpūšamies, kā arī cenšamies to izzināt. 16. maijā Madlienas vidusskolā notika Meža diena, lai visi skolas skolēni kopīgi atpūstos un mācītos pasākumā "Mana karjera meža nozarē".

Lielu atbalstu sniedza Valsts meža dienesta Ogres reģionālās virsmežniecības mežziņi, kas novadīja sešas dažādas „stacijas”, kurās iepazīstināja ar medniecību, ugunsdzēsēju nepieciešamību mežu ugunsgrēku gadījumā, kurā jāpiedalās arī mežziņiem, ornitoloģiju, mācot atpazīt putnu skaņas un putnus, meža dzīvniekus un to pēdas, pastāstīja, kā jāapsaimnieko mežs, un grūts uzdevums skolēniem bija koku atpazīšana.

Liels paldies SIA "Metsa Forest Latvia" un mežsaimniecības konsultantei Dacei Iraids, kas dāvināja garšīgas balvas par veiksmīgi izpildītu uzdevumu foto orientēšanās sacensībās mežā.

Burvīga meža stacija bija pie Danutas Kiopas, viņa mācīja saskatīt koka daudzpusīgo raksturu, cik daudz materiālu tiek iegūts no koka – no skabargas pirkstā, no kurināmā līdz sijām, brusām un mājai. Neaizmirstami garšīgu staciju vadīja K.Kristjansone, kas epazīstināja skolēnus ar dažādiem kukaiņiem, kas dzīvo mežā, bet galvenokārt pastāstīja par bitēm, kas vāc medu pat no meža viršiem. Fantastiskas fotogrāfijas uzbūra Guna Brīvule, kur klases kolektīvi varēja sajusties kā meža darbinieki, izmantojot dažādu meža aprīkojumu. Palīdzīgu roku sniedza skolotājas Rita Pučekaite un Vija Ingrīda Jēkabsone, viņas Meža dienas dalībniekiem mudināja skriet pa ciņiem, lai nenoslīktu purva akačos, un atcerēties tautasdziesmas par ozoliem un mežu.

Daba mūs bija apveltījusi ar skaistu, siltu un saulainu dienu, lai baudītu meža burvību.

