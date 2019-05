Ogres sākumskolas 6.b klase uzvar ZZ Čempionātā

Lielisku notikumu Ogres sākumskola piedzīvoja ceturtdien, 23. maijā Ropažu "333" trasē, kad skolas vārds lepni pārskanēja pāri Latvijai, jo mūsu 6.b klase uzvarēja lielajā ZZ Čempionāta 13. sezonas finālā, iegūstot Grand Prix 5.- 6. klašu grupā.

ZZ Čempionātā piedalījās skolas no visas Latvijas, kopā vairāk kā 200 komandas, pārvarot čempionāta kārtas un pildot mājas darbus visa mācību gada garumā.

6.b klases ceļš uz ZZ Čempionātu sākās no klases audzinātājas Līgas Bužeres iniciatīvas, turpinājās ar visas klases bērnu aktīvu ieinteresētību un nesavtīgu darbu, kā arī ar vecāku atbalstu un uzmundrinošu attieksmi. Atskatoties uz paveikto, varam secināt, ka izšķirošā panākumu atslēga bija klases audzinātājas nelokāmā pārliecība, ka uzvara ir iespējama, ka mēs to varam, ja darām, un mēs darījām, jo ticam viņai, savai skolotājai Līgai! Viņai ir mūsu, 6.b klases iedvesmotāja un gudrais stratēģis, ko arī novērtēja ZZ Čempionāta žūrija, par to viņai piešķirot atsevišķu TELE 2 apbalvojumu – dalību konferencē skolotājiem “Izaugsmes domāšana”.

Mēs esam laimīgi, ka spējām parādīt mūsu skolu un klasi no labākās puses un pateicamies žūrijai, ka tā redzēja un novērtēja mūsu patieso atdevi un centību.

6.b klase ir sevišķi priecīgi par uzvaru, jo to uztver arī kā skaistu noslēgumu saskanīgajai sadarbībai ar klases audzinātāju un ar nepacietību gaida balvas piepildījumu – kopīgu ceļojumu uz Ungārijas galvaspilsētu Budapeštu.

"Viena no vislabākajām dienām ar klasi. Visvairāk man patika klases reakcija, kad uz apbalvošanu izsauca Ogres sākumskolas 6.b klasi. Mēs spiedzām un no priekiem ļoti skaļi kliedzām, skaļāk par konkursu, kurā varēja ļoti skaļi kliegt. Uzzināju to, ko vēl par saviem mīļajiem, jaukajiem un foršajiem klasesbiedriem nezināju.", par iespaidiem finālā stāstīja Tīna.

Rakstu sagatavoja Toma Grīnberga mamma Ilze

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/43983