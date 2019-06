Dailes teātris sāks pārdot biļetes uz izrādēm augustā, septembrī un oktobrī

Ceturtdien, 6. jūnijā, sāksies biļešu iepriekšpārdošana uz Dailes teātra izrādēm 100. sezonas sākumā – augustā, septembrī un oktobrī. Piedāvājumā arī trīs pirmizrādes – Reja Kūnija "Neiespējamā misija"Lielajā zālē, Ivana Viripajeva "Nepanesami ilgi apskāvieni" Mazajā zālē un Luidži Lunari "Trīs šūpolēs" Kamerzālē.

Pieprasītākās repertuāra izrādes 2019./2020. gada sezonā būs skatāmas no 30. augusta, bet pirmā pirmizrāde būs 18. septembrī Mazajā zālē – Ivana Viripajeva “Nepanesami ilgi apskāvieni”. Iestudējuma režisors būs Rolands Atkočūns.

Ir tāda sajūta, it kā mēs dzīvotu viltotā plastmasas pasaulē, kur neviens neko nejūt un nekas nenotiek tā, kā vajadzētu. Pasaulē, kuru Dievs kā nevajadzīgu ir izmetis mēslainē. Pasaulē, kas ir veidota no ļoti lēta materiāla. Kā kopija no īstās, reālās dzīves. Cilvēku prāts ir piesārņots kā miskaste – ar bailēm un kompleksiem. Lai to kompensētu, vajag arvien vairāk baudas. Vairāk un vairāk. Kāda ir šādas nekvalitatīvas dzīves jēga? Kas cilvēkam ir jādara, lai sajustu, ka viņš ir dzīvs? Katram nākas izdzīvot savu elli. Taču, ja ellē var ieiet, tad no tās noteikti var arī iziet. Visur, kur ir ieeja, ir arī izeja.

Lomās – Artūrs Skrastiņš, Ieva Segliņa, Inita Sondore un Kaspars Dumburs. Režisors Rolands Atkočūns iestudējumu veidos kopā ar scenogrāfu Mārtiņu Vilkārsi un kostīmu mākslinieci Ilzi Vītoliņu.

Lielajā zālē pirmais jaunums būs Latvijas skatītāju jau iepazītā dramaturga Reja Kūnija komēdija “Neiespējamā misija” Dž. Dž. Džilindžera režijā. Pirmizrāde – 20. septembrī.

Izrādās, ka garlaicīgajam taksometra šoferim Džonam Smitam ir hiperaktīva mīlas dzīve. Turklāt nevis viena, bet veselas divas dzīves ar divām sievām. Veiklajam bigāmistam ir ļoti precīzi izplānots grafiks, kā sadzīvot ar abām, neraisot aizdomas. Lai viena sieva neuzzinātu par otras eksistenci. Un otrādi. Taču, kad Džons Smits iekuļas kautiņā, kurā saņem triecienu pa galvu un pamostas slimnīcā, viņa pasaule sāk brukt. Akurātajam grafikam izjūkot, Smits bezpalīdzīgi sapinas pūliņos izskaidrot situāciju abām sievām. Melu lavīna kļūst arvien lielāka, identitātes dubultojas, un, lai visu sarežģītu vēl vairāk, lietas izmeklēšanā iesaistās policisti. Neiespējamā misija!

Izrādes galvenā loma uzticēta Artim Robežniekam, bet ar viņu kopā uz skatuves komiskos pārpratumos iekulsies Rēzijas Kalniņas, Vitas Vārpiņas, Laura Subatnieka, Andra Buļa, Ginta Andžāna, Mārtiņa Upenieka un Niklāva Kurpnieka atveidotie varoņi. Dž. Dž. Džilindžers iestudējumu veidos sadarbībā ar horeogrāfi un režisora asistenti Lindu Kalniņu, scenogrāfu Artūru Bērziņu, kostīmu mākslinieci Ramonu Barsegjanu un gaismu mākslinieku Mārtiņu Feldmani.

Trešā pirmizrāde būs režisora Nikolaja Korobova iestudētā Luidži Lunari “Trīs šūpolēs” Kamerzālē. Pirmizrāde – 22. septembrī.

Trīs nepazīstami vīrieši ierodas vienā telpā katrs ar savu, ļoti atšķirīgu mērķi. Uzņēmējs, profesors un armijas kapteinis. Nešķiet, ka viņi īpaši izbaudītu cits cita sabiedrību, bet kāds laiks viņiem būs jāpavada kopā. Turklāt sāk notikt savādas lietas un mistiskas sagadīšanās.

Tas viss rosina aizdomāties par cilvēka brīvo gribu, izvēles iespējām un dzīves jēgu. Dīvainu apstākļu vadīts, cilvēks nokļūst dīvainā vietā, citu dīvainu cilvēku kompānijā, gaida kādu, kas kavē un kam varbūt nemaz nav jāierodas. Kā saka, arī gudrinieks pārskatās.

Lomās - Kaspars Zāle, Artūrs Dīcis, Dainis Gaidelis un Ieva Florence. Izrādes scenogrāfs būs Kristians Brekte, kostīmu māksliniece – Liene Rolšteina.

Piedāvājums par īpašo cenu būs Lielās zāles izrāde “Kareņins” 24. septembrī plkst. 19.00

un “Ivanovs!” 12. oktobrī plkst. 18.00. Abu izrāžu biļetēm tikai divas cenas – 7 un 9 EUR.

