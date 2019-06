Vasaras brīvdienās uz OBJC Dienas radošajām darbnīcām

7.jūnijā noslēgusies radošo darbnīcu "Sagaidot vasaru" pirmā nedēļa, informē Ogres novada Bērnu un jauniešu centra (OBJC) direktore Irēna Ošiņa.

Katru gadu jūnija pirmajās divās nedēļās Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā darbojas radošās darbnīcas. No 3.līdz 7.jūnijam darbnīcās piedalījās 44 Ogres novada bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem. Nodarbību laiks ilga no plkst.9.00 līdz plkst.13.00.

Nodarbības vadīja OBJC pedagogi, un bērni šīs nedēļas laikā darināja rotaļlietas; veidoja dažādus mākslas darbiņus gan no plastmasas, gan smiltīm, gan dažāda veida papīra; mācījās dziedāt un atšķirt Jāņu zāles; iepazina improvizācijas teātra pamatus; iepazina Lego robotiku un brīvajos brīžos nodarbojās ar sportiskām aktivitātēm.

Šī nedēļa bija īpaši jauka, jo daba lutināja ar siltu un saulainu laiku.

Arī nākamnedēļ Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs radošajās darbnīcās sagaidīs tikpat daudz bērnu kā šonedēļ.

