Aizvadīts velofotoorientēšanās seriāla "Apceļo kaimiņus 2019" Ogres posms

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 6.jūlijā Ogrē norisinājās velofotoorientēšanās seriāla "Apceļo kaimiņus 2019" posms, kurā tās dalībniekiem bija iespēja iepazīt Ogri un tās apkaimi. Dalībniekiem kopumā vidēji bija jāveic 40 km brauciens, lai apmeklētu katru, kartē atzīmēto punktu.

Azarta grupā uzvarēja komanda, kas tika izveidota un pieteikta tikai sacensību dienā – "Brīnumu rīts". Komanda "Svētdienas braucēji" kā izrādās nebija nekādi svētdienas braucēji, jo ieguva otro vietu. Komanda "Andrejs kavē" neko nekavēja, jo ieguva godpilno trešo vietu.

Izklaides grupā, kurā vismaz vienam dalībniekam bija jābūt bērnam līdz 14 gadu vecumam, uzvarēja komanda "Abi labi", bet otro vietu izcīnīja komanda "VAR". Komanda "Karlsoni" riskēja, kavējot 2 minūtes un līdz ar to saņemot 2 soda punktus, taču risks attaisnojās un komanda ieguva godpilno 3. vietu.

Pirmās trīs komandas abās grupās saņēma dāvanas no atpūtas kompleksa "Bejas", starptautiskās lidostas "Rīga", kā arī kūku no "Pellia A Gusto". Izklaides grupas uzvarētājkomandas saņēma dāvanu kartes no Ogres batutu parka "Jump park", savukārt azarta grupas pirmo trīs vietu ieguvēji - dāvanu kartes no "Ogre Active".

Kā pēdējie, krietni pēc kontrollaika beigām, finišā ieradās komanda "Zīlmaņi" un līdz ar to ieguva nomināciju "Neatlaidīgākie braucēji", iegūstot savā īpašumā SUP dēļu nomas dāvanu karti 2 personām no "Ogre Active".

Ogres posmu atbalstīja: SUP dēļu noma "Ogre Active", Ogres batutu parks "Jump park", "Fazer Latvija" un konditoreja "Pie Vanaga". SIA "Rimi Latvia".

Par balvām katrā seriāla posmā rūpējas: Ezerkauliņi, Mádara Organic Skincare, Starptautiskā lidosta "Rīga", atpūtas komplekss "Bejas", dzeramā ūdens ražotājs Lacuna aqua, un konditorejas uzņēmums Pellia A Gusto.

Kopvērtējuma balvas nodrošina: Sporta apģērbu un inventāra uzņēmums Sporta Punkts, Sporta komplekss "333", SUPfit.lv Ikšķile un BATA logistic.

