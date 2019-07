Latviešu tautas tērpi Ogres Vēstures un mākslas muzejā

Cilvēces kultūras mantojums sastāv gan no materiāliem, gan nemateriāliem elementiem, kuru ciešā mijiedarbība veido neatkārtojamas zīmes un struktūras, kas atspoguļo tautas dvēseli. Tā teikts vienā no daudzajiem informatīvajiem izstādes materiāliem, kas vēsta par mūsu tautas dvēseles pamatiem, kurus veido raksti, simboli, daba, dziesma un arī deja.

Izstāde "Latviskās dvēseles raksti" ir stāsts par Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību saistībā ar tautas pašapziņas un valsts veidošanos un par tautas tērpu kā vienu no tautas pašapziņas izteiksmes formām. Daļa no ekspozīcijas bijusi eksponēta arī iepriekš, tostarp Minhenes Piecu kontinentu muzejā un Neimisteres Abatijā Luksemburgā.

Ogres muzejā skatāmi Latgales, Kuldīgas, Lielvārdes, Rietumvidzemes, Augšzemes novada, Zemgales un seno lībiešu tautas tērpi, kas it īpaši izceļas ar savām bagātīgajām bronzas rotām. Tie eksponēti no Tautas tērpu centra "Senā klēts". Izstādē skatāmi iepriekšējos gadsimtos Ogres novadā darināti vainagi un saktas, kā arī 10. – 13. gadsimta savrupatradumi, kas atrasti Daugavas lībiešu apdzīvotajās teritorijās – Ikšķilē, Ciemupē un Aizkrauklē. Izstāde ir papildināta ar informatīviem tekstiem, kuri sniedz izzinošu ieskatu par latviešu tautas izcelsmi, tai svarīgo, rakstu un ornamentu nozīmi un to kopsakarībām laikā un telpā.

Vislabāk dejas soļa raitumu un rakstu zīmju spēku saskatīt, arī visas Latvijas mērogā tautas tērpu krāšņumu salīdzināt, ir iespējams Deju svētkos, tādēļ Ogres muzejs izstādē piedāvā noskatīties Deju svētku lielkoncerta uzvedumu.

Izstāde "Latviskās dvēseles raksti" Ogres Vēstures un mākslas muzejā būs apskatāma līdz 4. augustam.

Ieeja muzejā bezmaksas.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/44269