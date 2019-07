XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādā piedalījās koris "Ogre"

Ogres novada Kultūras centra (ONKC) kolektīvs koris "Ogre" kopā ar diriģentu un Ogres goda pilsoni Jāni Zirni jūlija sākumā piedalījās XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādā, kas norisinājās no 4. līdz 7. jūlijam Toronto, Kanādā.

XV Latviešu Dziesmu un Deju svētki Kanādā, pulcēja vairāk nekā 2000 dalībnieku no visas pasaules. Latvijas simtgadei veltīto XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku sauklis bija "Viena dziesma, viena deja… viena tauta!". Svētku koncerti notika Sv. Paula Trīsvienības baznīcā, Kērnera zālē un "Mattamy" pasākumu centrā.

Koris "Ogre" ar 41 dalībnieka sastāvu, Kanādā pavadīja 13 dienas. Koris piedalījās dažādos koncertos XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku ietvaros, kā arī uzstājās ārpus svētku programmas.

"Īpašs notikums bija dalība XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanādā atklāšanas koncertā 4. jūlijā "Hilton" viesnīcā, kurā koris "Ogre" bija vienīgais koris no Latvijas. Pasākumā piedalījās Kanādas ārlietu ministre Kristija Frīlenda (Chrystia Freeland), Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums, XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanādā rīcības komitejas priekšsēdētājs Juris Ķeniņš, dažādu latviešu organizāciju Kanādā pārstāvji. Īpašus komplimentus no Kanādas latviešu puses izpelnījās Jāzepa Vītola kora dziesma ar Raiņa vārdiem “Karaļmeita”, atminas kora "Ogre" prezidente Kristīne Briede.

XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku ietvaros koris "Ogre" piedalījās ekumēniskajā dievkalpojumā Sv. Jāņa Ev. Luteriskās latviešu draudzes Toronto dievnamā, kurā piedalījās arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas arhibīskape Lauma Zušēvics.

Savukārt kopā ar Salaspils kori "Lōja", koris "Ogre" ieskandinātas Jāņu svinības Kanādas latviešu vasaras nometnē "Sidrabene".

"J.Zirnis bija uzaicināts arī kā svētku virsdiriģents, kurš svētku koncertā diriģēja latviešiem tik nozīmīgo Jāzepa Vītola skaņdarbu "Gaismas pils". Dalība Latviešu Dziesmu un Deju svētki Kanādā bija diriģenta J.Zirņa sapnis, jo pirms 12 gadiem dziesmu svētkus apmeklējis kopā ar sieviešu kori "Ausmas", tagad to ļoti vēlējies kopā ar kori "Ogre"," atklāj kora prezidente.

Koris "Ogre" piedalījās ne tikai svētku programmā paredzētajos koncertos. Koris uzstājās Latviešu Ārstu un zobārstu apvienības konferencē Toronto. "Mūsu korim konferencē bija jauka sadziedāšanās, kurā piedalījās arī Latvijas vēstnieks Kanādā K.Eihenbaums, kurš bija ļoti atsaucīgs un atraktīvs. Savukārt īpaši emocionāla bija tikšanās ar senioriem latviešu pansionātā "Kristus dārzs", kur pēc koncerta koris cienāja seniorus ar Latvijā ceptu rupjmaizi savukārt kora dalībnieces pansionāta iemītniecēm dāvināja savus ziedu vainagus," stāsta K.Briede.

"Kanādas latviešiem Dziesmu un Deju svētki ir nozīmīgs brīdis, kad satikties, just kopā būšanas prieku, dziesmas vienojošo spēku un apzināties savas latviskās saknes,” uzsver K.Briede, īpaši izceļot, ka latvieši no visas pasaules augsti novērtēja iespēju dzirdēt un sarunāties latviešu valodā un no cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, uzzināt par aktualitātēm un norisēm valstī.

Koris "Ogre" pateicas visiem saviem atbalstītājiem, īpaši Ogres novada pašvaldībai un domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim, Ogres novada Kultūras centra direktorei Antrai Purviņai, kultūras metodiķei Dacei Nikolaisonei, uzņēmumiem, kas atbalstīja kora dalību svētkos, kā arī svētku organizatoram Jurim Ķeniņam!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/44284