Sestdien svētki Lauberē

27.jūlijā Lauberē notiks Lauberes dienas svētki. Dažādi sportiski, radoši, muzikāli pasākumi visai ģimenei sāksies jau plkst.11.00.

No plkst.11.00 līdz 13.00 notiks sporta aktivitātes ģimenēm un individuāli. Tikšanās pie Lauberes Kultūras nama.



No plkst.13.30 līdz 14.00 būs iespēja stiprināties ar svētku zupu.



Plkst.14.00 sāksies aktivitātes bērniem – Mārtiņa burbuļi, radio vadāmās mašīnas un trase, mini auto, seju apgleznošana.



Plkst.14.30 notiks konkurss komandās saimniecēm – "Pārsteiguma grozs".



Plkst.17.00 ikvienam būs iespēja baudīt koncertu "Viens mirklis vasarā", ko sniegs Lauberes Kultūras nama pašdarbnieki un līnijdeju grupa "Nevermind".



Plkst.18.00 notiks sportistu apbalvošana, savukārt plkst.19.00 būs iespēja tikties ar aktieri Juri Hiršu.



Plkst.22.00 sāksies zaļumballe, kurā muzicēs Indra Raile un Ēriks Budēvics no grupas "Hameleoni", un plkst.22.30 - uguns šovs.

No plkst.14.00 darbosies kafejnīca "Bitīte".



Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, materiāls izmantots publicitātes vajadzībām.



Ikviens laipni gaidīts Lauberē!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/44295