Grāmatas un lasītāji atvadās no vecās Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas

Šodien Ogres Centrālā bibliotēka (OCB) organizēja "grāmatu ķēdi", kuras laikā OCB darbinieki, lasītāji un bibliotēkas draugi no rokas rokā nodeva grāmatas, lai tās pārvietotu uz pagaidu mājvietu Zvaigžņu ielā 4.

Grāmatām pagaidu mājvietā palīdzēja nokļūt gan pieaugušie, gan bērni, uzskatot to par goda lietu.

"Grāmatu ķēdē" iestājās arī Ogres novada domes deputāts, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Māris Siliņš. Viņš atzina, ka, kaut gan neesot Ogres Centrālās bibliotēkas lasītājs, grāmatas mīļas esot kopš bērnības un nolēmis sniegt palīdzīgu roku šajā akcijā.

Ogres Mūzikas skolas klavierspēles pedagoģe Gunta Trasune atklāja, ka ne tikai pati un viņas audzēkņi apmeklē bibliotēku, bet liels ieguvums grāmatu cienītājiem ir arī Bibliobusa pakalpojumi. Bibliobusu savā pusē vienmēr gaida atbraucam Guntas mamma, kura dzīvo Turkalnē.

"Es un mani domubiedri nevarējām nenākt uz šo akciju," sacīja Ogres literāri radošās apvienības "Sirdsdoma" vadītāja Ilga Rēdmane. "Esmu vienmēr bijusi par šo ideju – celt Ogrē jaunu bibliotēku. Piedalījos aptaujā, kurā klāt bija arī kultūras ministre Dace Melbārde, un vienmēr esmu atbalstījusi, lai Ogrē būtu sava Gaismas pils kalnā. Tagad šis sapnis pārvēršas īstenībā."

Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne pauda prieku par sanākušajiem palīgiem, kuri atsaukušies aicinājumam veidot "grāmatu ķēdi". "Šis ir simbolisks ceļš, kuru uzsāk grāmatas, lai pēc diviem gadiem tās atgrieztos jaunajā bibliotēkas ēkā," uzsvēra J.Mežjāne. Jaunā, modernā bibliotēka atradīsies līdzšinējās bibliotēkas ēkas vietā Brīvības ielā 35.

Pārcelšanās darbi uz pagaidu mājvietu tika uzsākti jūnijā, un šis ir noslēgums, kurā tika nogādātās pēdējās grāmatas uz ēku Zvaigžņu ielā 4, kas atrodas tepat blakus.

Pirmajā stāvā atradīsies Abonements, Pieaugušo literatūras un Bērnu literatūras nodaļa, bet otrajā stāvā -lasītava. No 5.augusta šeit tiks gaidīti bibliotēkas apmeklētāji. Bibliotēka šajā dienā durvis vērs plkst.11.00. Līdz 31. augustam bibliotēka būs atvērta darba dienās no plkst.11.00 līdz 18.00, no 2.septembra – no plkst.11.00 līdz 19.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 16.00.

J.Mežjāne pieļauj, ka lasītājiem varētu rasties mazas neērtības, jo krājums izvietots vēl divās vietās, taču kāroto lasāmvielu varēs saņemt ja ne tajā pašā, tad nākamajā dienā.

