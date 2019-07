Ķeipene aicina uz laikmetīgās mākslas festivālu

2.augustā plkst.20.00 Ķeipenē sāksies Ogres novadā vēl nebijis pasākums - laikmetīgās mākslas festivāls.

2. augustā plkst. 20.00 Sergeja Eizenšteina komunikāciju centrā notiks vides deju etīdes dzīvās mūzikas pavadībā. Satumstot, šeit tiks izgaismoti vides objekti, demonstrēts brīvdabas kino no "Arsenāla" arhīva.

Plkst.21.15 Ķeipenes brīvdabas estrādē sāksies horeogrāfes Lilijas Liporas laikmetīgās dejas izrāde "Krāsas", kurā piedalīsies laikmetīgās dejas teātris "Stars Well".

Vakara turpinājumā ap plkst. 22.30 "Krustiņu Kvartālā" notiks nakts plenērs, kurā būs iespēja vērot gaismas spēles un mākslas performanci ar luminiscējošas un atstarojošas krāsas efektiem. Radošu un muzikālu gaisotni nodrošinās jaunie mūziķi - Matīss Žilinskis (klavieres), Kristena Cīrule (vokāls), Ilva Bāliņa (vijole) un Ernests Valts Circenis (klavieres, akordeons).

Darbosies bufete. No vienas pasākuma vietas uz otru kursēs busiņš!

Jāpiebilst, ka no 29. jūlija līdz 6. augustam Ķeipenē notiek mākslinieku savienības biedru 12. plenērs, kurā profesionāli mākslinieki no visas Latvijas (Gunta Brakovska, Maira Veisbārde, Laine Kainaize, Juris Ģērmanis, Inese Sudare, Ieva Muzikante, Tālivaldis Muzikants, Lauma Paunbaha, Vita Beikerte, Ziedonis Bārbals un Velta Riekstiņa) kopā pavada aizraujošu, radošu nedēļu. Mākslinieku darbu izstāde būs apskatāma 6.augustā no plkst.11.00 līdz 13.00 pie Ķeipenes Tautas nama.

"Plenērs parasti noslēdzas ar kādu profesionāla mākslinieka koncertu – ir bijuši stepa dejotāji, dziedātāji, mīmi un citi mākslinieki. Šogad nolēmām kaut ko pamainīt un ielaist Ķeipenē laikmetīgo mākslu, kaut ko modernu. Šī iecere labi sasaucas ar Ķeipenes brīvdabas estrādi, kas ir moderna. Tā sasaucas arī ar mūsu kino staciju, un mēs varam būt citādāki… Tā nu mēs nolēmām uzaicināt Lilijas Liporas deju studiju ar laikmetīgo deju uzvedumu "Krāsas”" Tā kā šobrīd modē ir dažādi nakts pasākumi, piemēram, Muzeju nakts, Baznīcu nakts, nakts tirgus, tad festivāla laikā notiks arī nakts plenēru," laikmetīgās mākslas festivāla ideju raksturo Ķeipenes Tautas nama vadītāja Inese Daugaviete.

