Ogres Bērnu un jauniešu deju kolektīvs (BJDK) "Viznīts" kopā ar savu vadītāju Dainu Pelēci ar lepnumu nesis Ogres un Latvijas vārdu Vācijā starptautiskajā kultūras un mākslas festivālā EUROPEADE 2019.

No 17. līdz 21. jūlijam Vācijas pilsētā Frankenbergā (Ederā) norisinājās 56. Eiropas tautu kultūras un mākslas festivāls EUROPEADE 2019. Šis ir lielākais Eiropas tautu kultūras festivāls, kas kopš 1964. gada katru gadu notiek kādā no Eiropas valstīm. Eiropiāde ir festivāls, kurā dalībnieki parāda savu kultūru un iepazīst citu tautu kultūras. Ik gadu festivāla laikā tūkstošiem cilvēku no dažādām Eiropas valstīm, tērpušies savos tradicionālajos tautas tērpos, satiekas, lai dziedātu, muzicētu un dejotu. Šogad Frankenbergā pulcējās ap 5000 dalībnieku no visām Eiropas valstīm. To vidū arī 20 kolektīvu no Latvijas.

Ogres kolektīva gatavošanās process nokļūšanai Frankenbergā sākās jau 2018.gada nogalē, kad BJDK "Viznīts" piedalījās Latvijas kolektīvu sadejošanas koncertā Ziemeļblāzmas kultūras pilī. Savukārt jūlija sākumā visi Latvijas kolektīvi, kas gatavojās doties uz Eiropiādi, pulcējās Ziemeļblāzmas pils parka estrādē, lai izveidotu Latvijas kolektīvu kopdejas Eiropiādes Atklāšanas un Noslēguma koncertiem, kā arī atrādītu sava kolektīva sagatavotās dejas ielu koncertiem festivāla laikā.

Festivāla laikā Frankenbergā dienas un naktis dalībniekiem paskrēja nemanot – bija gan mēģinājumi, gan koncerti, gan draudzīga sadziedāšanās un sadejošanās ar citiem festivāla dalībniekiem. Eiropiādes atklāšanas koncertā kopā ar citiem Latvijas deju kolektīviem “Viznīts” dejoja J.Ērgļa deju "Jautrais stūris", kā arī uzstājās divos ielu koncertos un priecēja skatītājus ar enerģisku sniegumu Bērnu un jauniešu kolektīvu koncertā.

"Sestdienas centrālais notikums bija iespaidīga dalībnieku parāde, kuras laikā izgājām cauri visai pilsētai un priecējām visus ar mūsu skaistajiem tautas tērpiem. Pēc parādes ar autobusu devāmies nelielā ekskursijā uz kalniem, kur apmeklējām Valdekas pili un Ederas upes dambi. Svētdien festivāla noslēguma koncertā kopā ar citu valstu bērnu un jauniešu kolektīviem kopīgi nodejojām divas vācu tautas dejas, savukārt Latvijas kolektīvi priecēja skatītājus ar divām dejām: "Sitieniņi", kurā dejoja mūsu kolektīva mazākie dejotāji, un "Ai, kājiņas", kurā dejoja mūsu vadītāja Daina un lielākie dejotāji. Aplausi un ovācijas pēc Latvijas kolektīvu dejām bija grandiozas," atmiņās dalās dejotāji.

BJDK "Viznīts" brauciens uz Eiropiādi bija iespaidiem bagāts, jo ceļā uz Frankenbergu (Ederu) un atpakaļ dejotāji Polijā apskatīja gan Varšavas vecpilsētu, gan atpūtās Varšavas Lazienki karaliskajā parkā, gan pastaigājās starp iespaidīgajām Basteja kalnu klintīm Elbas krastos Vācijā, gan apmeklēja Berlīnes Zoo dārzu un pozēja pie Berlīnes nozīmīgākajām celtnēm. Bet ceļojuma noslēgumā dejotāji nakšņoja Bialostokas viesnīcā Polijā, kas atradās blakus skaistajai Braņicku pilij ar pasakainu skulptūru dārzu, un vakarā vairākas stundas varēja relaksēties viesnīcas baseinos un pirtīs.

Netrūka arī dažādu piedzīvojumu, piemēram, kārtīga negaisa un krusas Parādes dienā, kas gan izmērcēja daudzus citus gājiena dalībniekus, jo ogrēnieši, saulītes apspīdēti, jau bija dalību parādē beiguši un atpūtās skolā. Eiropiādes laikā dejotāji piekopa "zaļo dzīves veidu" – kolektīva dalībnieki rūpīgi vāca izdzertās ūdens pudeles un pirms mājupceļa tās nodeva, savam kolektīvam nopelnot 108 eiro. Adrenalīna devu sagādāja arī autobuss, kas pēdējā dienā iebuksēja Bialostokā ceļa remonta vietā. Bet pēc veiksmīgas sadarbības ar poļu ceļa strādniekiem un 35 minūšu pūliņiem autobuss jau varēja atkal ripot uz māju pusi.

Dejotāji no Eiropiādes atgriezušies iespaidiem bagāti un gatavi rudenī turpināt darbu, lai nopietni gatavotos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks jau nākošvasar. Iespējams pēc tam atkal kolektīvs dosies uz Eiropiādi, kas nākošgad notiks tepat kaimiņos – Klaipēdā (Lietuvā), jo tie, kuri reiz pabijuši Eiropiādē, vēlas tajā būt atkal un atkal, lai sajustu to īpašo gaisotni, kur vienuviet satiekas visas Eiropas kultūras.

Liels paldies visiem BJDK "Viznīša" Eiropiādes dalībniekiem par degsmi, pozitīvo enerģiju, izturību un smaidiem visa koncertceļojuma laikā! Paldies, ka lepni nesāt Latvijas karogu!

BJDK "Viznīts" pateicas Latvijas kolektīvu virsvadītājām Indrai Filipsonei un Nadīnai Neimanei-Gordovičai, kuru vadībā visi Latvijas kolektīvi izcēlās ar skaistajām kopdejām un kuras vienmēr prata visus uzmundrināt un atbalstīt visas Eiropiādes laikā. Paldies par jautro kopā būšanu ceļa biedriem un draugiem BJDK "Cielaviņa" dejotājiem no Ropažiem. Liels paldies lieliskajiem šoferīšiem Andrim un Jānim, kuri droši izvizināja visu garo ceļu. Paldies arī Ogres 1.vidusskolas direktoram Igoram Grigorjevam par atbalstu un mēģinājumu telpām, lai dejotāji varētu sagatavoties festivālam. Un vislielākais paldies dejotāju mīļajiem vecākiem, kuri ziedoja savus līdzekļus, lai bērni varētu piedalīties Eiropiādē un piedzīvotu šos neaizmirstamos notikumus, kas padara mūsu dzīves bagātākas un krāsainākas.

