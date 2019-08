Ogrē notiek keramikas un tekstila simpozijs

Ogres Mākslas skolā notiek jau 21.keramikas un tekstila simpozijs. Šogad tā tēma ir "Ģeometrija", iedvesmojoties no Bauhaus skolas (1919-1933), kurai šogad aprit 100 gadi.

Ogres Mākslas skolas direktores vietniece Signe Kraukle informē, ka simpozijs notiek no 1. līdz 10. augustam. Simpozijā piedalās 25 profesionāli, dažādu mākslas nozaru pārstāvji – keramiķi, ādas mākslinieki, tekstilnieki, interjera dizaineri, modes dizaineri. Simpozija laikā viņi strādā ar keramiku un tekstilu.

"Šogad izvēlētā simpozija tēma ir "Ģeometrija", kas ir par godu mūsu skolas pirmsākumiem – tā ir Vācija, Bauhaus skola, kas šogad svin 100 gadus. Pamatā visi mūsu mākslinieki ir mācījušies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, tagad Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, tad Latvijas Mākslas akadēmijā, kur izglītības programmas un mācību procesa pamatā ir Bauhaus skolas principi. Šī skola tika dibināta 1919. gadā Veimārā," saka S.Kraukle. "Simpozija mērķis ir ļaut māksliniekiem radoši darboties, arī mācīties vienam no otra. Simpozija laikā interesantu lekciju par Bauhaus skolu lasīja Jeļena Solovjova no Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas, Ogres Mākslas skolas direktore Astra Rubene runāja par tekstila saistību ar Bauhaus skolu, mūsu skolas skolotāja Žanete Žvīgure – par porcelāna apgleznošanu, kompozīcijas izstrādāšanā izmantojot dekolu tehniku."

Simpozija laikā mākslinieki strādā savā izvēlētā tehnikā – tekstilā vai keramikā. Keramikā radītie darbi tiks apdedzināti trīs tehnikās – Raku ceplī, melnajā ceplī un elektriskajā ceplī. 7. augustā pie Ogres Mākslas skolas notika Raku cepļa kurināšana, darbi tika rūdīti 1100 grādu lielā karstumā un tad likti raudzētā rudzu miltu putrā, kas ir Baltic Raku tehnika, guldīti skaidās un zemē, kas ir Amerikas raku tehnika. Katra no šīm tehnikām uz keramikas radīja savu rakstu un krāsu. Pārējie darbi tiks apdedzināti elektriskajā ceplī vai melnajā ceplī.

Simpozijs noslēgsies 10.augustā Ropažu novada Augšciemā, kur notiks keramikas darbu dedzināšana melnajā ceplī. Keramikas cepļa "Madze" saimniece, keramiķe Zande Priedniece ir arī šī simpozija dalībniece. Z.Priedniece atklāj, ka Ogres Mākslas skolas organizētajā simpozijā piedalās jau 3.reizi un priecājas, ka šāda iespēja ir, turklāt tik tuvu viņas mājām, jo iepriekš tādos piedalījās Latgales pusē. Īpašs prieks viņai esot izbaudīt Raku cepļa dedzināšanas procesu. Šogad pirmo reizi Zanda uzņems simpozija dalībniekus pie sevis, kur kolēģu darbi tiks dedzināti malkas kurināmajā ceplī. "Šis ceplis kurināms ar malku 10-12 stundas, pakāpeniski ceļot temperatūru līdz pat 1100 grādiem. Traukus ceplī liek brīvā krāvumā vienu uz otru, ņemot vērā, ka dedzināšanas laikā tie var sarauties. Pēc 10 stundu kurināšanas krāsni iemet pēdējo malku, bet krāsns muti un skursteņa vietu aizmūrē ciet. Lai malka turpinātu degt, tai nepieciešams skābeklis, kas tiek paņemts no māla. Šīs ķīmiskās reakcijas laikā arī trauki iegūst savu melni sudraboto toni. Pēc tam ceplim jāļauj vismaz 12 stundas atdzist un tad ņem ārā siltus darbus. Pēdējo spīdumu tie iegūst, ieeļojot ar siltu vaska un eļļas maisījumu," šī cepļa darbību raksturo Z.Priedniece.

Simpozijā piedalās arī keramiķe Diāna Vernera, kura ir viena no šī simpozija idejas radītājām un tradīcijas aizsācējām. "Ogres simpozijs ir viens no ilgdzīvotājiem Latvijā. Ogrei šajā ziņā var līdzināties tikai Zvārtavas keramikas simpozijs, bet gadu gaitā tas ir transformējies, arī mainījis savu atrašanās vietu. Starptautiski keramikas simpoziji notiek arī Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā, tajā piedalās mākslinieki no visas pasaules, bet, lai tajā piedalītos, ir liels konkurss. Notiek arī starptautisks porcelāna apgleznošanas simpozijs, ko vada māksliniece Inese Brants. Šie gan ir izteikti profesionāli simpoziji. Ogres simpozijs ir daudz demokrātiskāks. Lai tajā piedalītos, nav tik liela atlase. Simpozijā darbojas tie, kuriem interesē māksla, kuri vēlas eksperimentēt," saka D.Vernera, piebilstot, ka simpozija laikā ir radījusi keramikas darbus, ar kuriem vēlas piedalīties izstādē ne tikai Ogrē, bet tos parādīt arī ārpus Latvijas robežām.

Šobrīd Ogres Mākslas skolas Izstāžu zālē var aplūkot simpozija dalībnieku darbu izstādi, tajā aplūkojami darbi, ko mākslinieki paņēmuši līdzi, lai iepazīstinātu kolēģus un citus interesentus ar savu mākslas skatījumu, bet simpozijā radīto darbu izstāde tiks atklāta 20. augustā un būs skatāma līdz pat 9. septembrim.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/44380