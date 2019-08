Ķeipenē noslēdzies mākslinieku plenērs

No 29. jūlija līdz 6. augustam Ķeipenē notika mākslinieku savienības biedru 12. plenērs, kurā tikās profesionāli mākslinieki no visas Latvijas. Plenērs noslēdzās ar mākslinieku darbu izstādi.

Šogad plenērā piedalījās Gunta Brakovska, Maira Veisbārde, Laine Kainaize, Juris Ģērmanis, Inese Sudare, Ieva Muzikante, Tālivaldis Muzikants, Emīls Kristiāns Muzikants, Lauma Palmbaha, Vita Beikerte, Ziedonis Bārbals un Velta Riekstiņa.



Mākslinieku radītos darbus, kas tapuši plenēra laikā Ķeipenē un Ķeipenes apkārtnē, varēja apskatīt plenēra noslēgumā – 6. augustā pie Ķeipenes Tautas nama. Ķeipenes Tautas nama vadītāja Inese Daugaviete pateicās māksliniekiem par dalību plenērā un par radītajiem krāšņajiem darbiem. Katrs mākslinieks vienu plenērā radīto darbu atstāj Ķeipenes Tautas namam, kur veidojas plenēra mākslinieku darbu kolekcija.



Atklāj dižozolu

Mākslinieku grupas vadītāja, Ķeipenes plenēra kuratore, māksliniece Gunta Brakovska atminas, ka Romāns Rudzītis Ķeipenes mākslinieku grupu vadījis 5 gadus un tad teicis, ka tas turpmāk jādara G.Brakovskai: "Mēs braucam uz Ķeipeni vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir izveidojusies brīnišķīga sadarbība ar Ķeipenes Tautas namu un pagasta pārvaldi, šeit izjūtam lielas rūpes par mums. Otrkārt, šeit saista majestātiskā Vidzemes ainava ar fantastisko reljefu, ar skaisto krāsu gammu, milzīgajām debesīm, gubu mākoņiem, saista līdz asarām aizkustinošais cildenums, kas ir Latvijas ainavā. Ar tālēm, mežiem, milzīgajiem ozoliem. Nupat ar Inesi Daugavieti atklājām, ka tepat, tautas nama parkā, aug dižozols! Izmērījām to – 4,15 metri apkārtmērs! Par to došu ziņu Guntim Eniņam, šim ozolam noteikti jāpiešķir goda nosaukums," par vērtīgo atklājumu priecājas māksliniece, un šo milzīgo ozolu uzgleznojusi arī šī plenēra laikā, māksliniecei pat esot gleznu kolekcija ar Latvijas dižkokiem.



Atsaucīgi cilvēki

G.Brakovska atklāj, ka Ķeipenē ir patīkami strādāt arī tādēļ, ka šeit ir ļoti izpalīdzīgi, atsaucīgi, labestīgi cilvēki – pienāk klāt, vēlas nofotografēties kopā ar māksliniekiem, vēl veiksmi. Plenēru laikā mākslinieki ne tikai nododas mākslai, izkopjot savu talantu, bet tuvējā apkārtnē arī apskata kādas nozīmīgas vietas, tiekas ar cilvēkiem. Šogad mākslinieki apskatījuši vācbaltiešu gleznotāja, vēsturiskā žanra aizsācēja Latvijas glezniecībā Kārļa Hūna kapavietu, kas atrodas Madlienā. G.Brakovska norāda, ka šogad plenērs izdevies īpaši radošs un interesants vēl kāda iemesla dēļ - plenēra laikā, 2. augustā, Ķeipenē notika laikmetīgās mākslas festivāls, kurā piedalījās arī mākslinieki Ziedonis Bārbals, Vita Beikerte, Ieva Muzikante un Signe Gertnere, kuri radīja lielformāta mākslas darbus no luminiscējošām krāsām.



Nes Ķeipenes vārdu pasaulē

G.Brakovska norāda, ka Ķeipenes vasaras plenēra dalībnieki nes Ķeipenes vārdu Latvijā un pasaulē, ir arī Dantes Aligjēri biedrības, kas ir starptautiska biedrība, kas popularizē itāļu kultūru, biedri. Šobrīd Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē notiek šīs mākslinieku grupas darbu izstāde "Daugava", ko var apskatīt līdz pat 25. augustam (par šo izstādi informācija skatāma ŠEIT). Māksliniece norāda, ka izstāde "Daugava" plānota arī Ogres Vēstures un mākslas muzejā nākamā gada maijā.



Skaisti dabas skati

Šogad plenērā piedalījās arī gleznotājs Juris Ģērmanis. Viņš norāda, ka Latvijā notiek daudz un dažādi plenēri, bet Ķeipene saista ar skaistajiem dabas skatiem – labības laukiem, krāšņajām puķu dobēm, tālskatiem, ūdeņiem. "Ķeipene ir tāda mīlīga vieta. Nav līdzenumu, izteikts reljefs, ir skats uz tālumu. Tālums piesaista gleznotāju, dod perspektīvu, rada tāluma un plašuma sajūtu. Plenēra laikā es gleznoju, baudu dabu, mēģinu pilnveidot savu glezniecības praksi," saka J.Ģērmanis. "Katru gadu šajā plenērā neesmu piedalījies, bet atceros, ka piedalījos plenēra pirmajos divos gados. Toreiz Ķeipene izskatījās nedaudz citādi. Īpaši Sergeja Eizenšteina komunikācijas centrs. Toreiz tajā strādāja Velta Riekstiņa. Pa šiem gadiem tas ļoti attīstījies."



Neparasta pieredze, gleznojot ar luminiscējošām krāsām

Plenēra dalībnieks Ziedonis Bārbals atklāj, ka Ķeipenes plenērā ir piedalījies vismaz 7 reizes. "Mani šeit piesaista sirsnība, uzmanība, kāda pret mums tiek izrādīta, apkārtējo cilvēku atsaucība, saista arī vide – man patīk koki, puķes, ainavas. Šogad gleznoju puķu dobes, pļavas, dīķi, ezeru Ķeipenē, Vidzemes tāles Lakstenes kalnā, vecās liepas muižas parkā netālu no Madlienas. Kad plenērs tuvojās noslēgumam, nodomāju – visu esmu uzgleznojis, bet tad secinu, ka šeit vēl tik daudz ko gleznot," saka Z.Bārbals. Mākslinieks bija viens no tiem, kurš piedalījās laikmetīgās mākslas festivāla noslēgumā, radot lielformāta mākslas darbu no luminiscējošām krāsām. Viņš atklāj, ka tādu pieredzi guvis pirmo reizi. "Festivālā sajutu, ka šeit jau ir cita mākslas pakāpe, krietni mūsdienīgāka. Ar luminiscējošām krāsām strādāju pirmo reizi, eksperimentēju, un izrādījās, ka tās var jaukt ar akrila krāsām, kas iedod spīdumu. Šajā jomā glezniecībā vēl noteikti būs daudz ko teikt," pārdomās dalās Z.Bārbals. Gleznot ar šādām krāsām pamēģinājuši arī citi plenēra dalībnieki, viņu radītos darbus speciālā apgaismojumā varēja aplūkot Ķeipenes Tautas nama zālē.



Informācijai

Ķeipenes mākslinieku grupā darbojas profesionāli mākslinieki, kuri katru gadu, pateicoties sadarbības līgumam starp Mākslinieku savienību (MS) un Ķeipenes pagasta pārvaldi, aktīvi iesaistās plenēros. Šī plenēra pirmsākumi ieteicas 2005. gada vasarā, kad draugu kopa "Zaļā kurpe" no Rīgas devās pārgājienā aplūkot Vidzemes augstieni, kuras sākums atrodas Ķeipenē. Dabas draugu pulkā bija arī gleznotājs Romāns Rudzītis, kuram iepatikās Ķeipenes ainavas. Rudenī, sazinoties ar Ķeipenes pamatskolas direktoru, sarunātas naktsmītnes skolas internātā, lai 10 dienas varētu gleznot Ķeipeni. 2008. gada sākumā Ķeipenes pagasta pārvalde un MS noslēdza sadarbības līgumu. Un tā katru vasaru Ķeipenē ierodas profesionāli mākslinieki un ļaujas krāsu priekam apkārtnes gleznainākajās vietās. Pašvaldība māksliniekiem nodrošina naktsmītni un divreizēju ēdināšanu, savukārt plenēra dalībnieki pašvaldībai dāvina vienu savu darbu, tā veidojot "Ķeipenes gleznu kolekciju". 2016. gadā izdots Ķeipenes mākslinieku grupas gleznu kolekcijas izdevums, kurā apskatāmas plenērā radītās mākslinieku gleznas no 2008. līdz 2015. gadam.

