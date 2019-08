Multimediālajā ūdens strūklaku šovā Ogres estrādē fascinē mūzikas, ūdens un gaismas saspēle

10.augustā Ogres estrādē varēja vērot un baudīt grandiozu multimediālu ūdens strūklaku šovu no Francijas.

Pirmo reizi šāda veida Muzikāls strūklaku šovs notika tieši pirms 20 gadiem, 1999. gadā, tieši tajā pašā Ogres estrādē, un tolaik pasākumu apmeklēja vairāk nekā 15 000 cilvēku. Vērienīgā šova veidotāji ir viena no pasaulē lielākajām un vadošajām kompānijām ūdens šovu sfērā "Aquatique Show International", un tās oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs un Krievijā – Latvijas producentu grupa "WS Production".

Pasākums tika atklāts ar koncertu, kurā uzstājās Elzas Rozentāles kvintets un Andris Ērglis ar pavadošo grupu Jāņa Strazda vadībā. Vakaru vadīja un par labu noskaņojumu rūpējās Latvijas Nacionālā teātra aktieris Normunds Laizāns. Abi mūziķi skatītājus priecēja gan ar pasaules hītiem, gan tautā iemīļotām un zināmām melodijām.

Šis multimediālais ūdens strūklaku šovs bija īpašs ar to, ka tajā tika izmantotas video un lāzeru projekcijas, kas tika attēlotas uz gandrīz 300 kvadrātmetru liela ūdens ekrāna, kā arī jaudīgi pirotehniski un skatuves specefekti. Jāpiemin, ka strūklakas un ūdens tehnoloģijas netika iepriekš programmētas, tās visa priekšnesuma laikā vadīja "Aquatique Show International" radošais direktors un pasaulē labi pazīstamais strūklaku dizainers Žans Kolers.

Programmu vēl krāšņāku un unikālāku padarīja dzīvā mūzika, kuru visa šova laikā izpildīja Latvijā pazīstami un iemīļoti mākslinieki – soprāns Sonora Vaice, tenori – Nauris Puntulis, Miervaldis Jenčs un Guntars Ruņģis, kā arī simfoniskais orķestris Guntara Bernāta vadībā. Pie klavierēm priecēja komponists un mūziķis Juris Kulakovs.

Šova noslēgumā varēja vērot elpu aizraujošu kulminācijas daļu, ko papildināja iespaidīga uguņošana virs Ogres estrādes.

Apjautājot skatītājus, dzirdējām tikai pozitīvas atsauksmes. Šovu apmeklēja arī skatītāji, kuri to pirmoreiz bija vērojuši pirms 20 gadiem. "Man ļoti patika gan koncerts, gan pats šovs. Viss bija lieliski! Salīdzinot ar to šovu, kas bija pirms 20 gadiem, un šovu, ko varēja vērot šodien, tad šis bija daudz labāks. Nākuši klāt dažādi specefekti, un pati programma ir kļuvusi daudz bagātāka. Ja toreiz bija tikai mūzika un strūklakas, tad tagad vēl šovu papildina, kā arī lāzeršovs."

"Esmu bijusi ārzemēs uz līdzīga veida šoviem. Tiesa gan, ne ar orķestri un dziedātājiem fonā, bet ar strūklakām mūzikas pavadījumā. Noteikti vēlētos, lai arī turpmāk Latvijā tiktu rīkots šāda veida ūdens strūklaku šovs. Es domāju, ka ne tikai man, bet visiem tas patika!"

"Tas bija kaut kas apbrīnojams, un pie tam šeit pat Latvijā! Es varu iedomāties, cik grūti bija to visu izveidot un, protams, liels paldies organizētājiem. Tas tiešām bija brīnišķīgs šovs. Es piedzīvoju un redzēju vairāk, nekā biju cerējusi. Visu šova laiku sēdēju un biju šokā, it īpaši brīdī, kad meitene ar puisi tur dejoja. Es domāju, ka to visu bija ļoti grūti organizēt un personīgi vēlos teikt lielu paldies Ingūnai Vanzovičai par to, ka mūsu iedzīvotājiem ir iespēja redzēt un izbaudīt šo šovu. Es zinu, ka tas ir ļoti, ļoti dārgi, lai kaut ko tādu varētu vispār izveidot. Un man ir liels prieks, ka tepat Latvijā, Ogres estrādē, varēja to visu baudīt. Tas bija vienkārši satriecoši! Ja kādreiz šāds šovs tiks rīkots vēlreiz šeit pat Ogres estrādē vai kādā citā vietā Latvijā, tad es obligāti ieradīšos un apmeklēšu pasākumu ar visu savu ģimeni. Man ļoti patīk klasiskā mūzika un, ja tas vēl ir apvienojumā ar ūdens strūklaku šovu, tad tas ir apbrīnojami!"

"Man ļoti patika. Esmu redzēju Ingūnas Vanzovičas veidoto šovu, ko viņa rīkoja dziedātājai Allai Pugačovai, un Sočos. Man viss patika, bija ļoti skaisti! Uzskatu, ka šādus strūklaku šovus vajadzētu rīkot biežāk, es noteikti tos apmeklētu."

"Strūklaku šovs bija visnotaļ interesants, patika gaismas un ūdens saspēle apvienojumā ar simfonisko orķestri. Tas bija ļoti skaisti un aizkustinoši. Es tā arī biju iedomājusies, ka tieši tā tas varētu izskatīties un droši varu apgalvot, ka neesmu vīlusies. Piedzīvoju arī pārsteiguma momentus, piemēram, kad uz strūklakām projicēja bildes un kustīgus elementus, kas man šķita pārsteidzoši. Esmu redzējusi dažāda vieda strūklakas, bet apvienojumā ar gaismām un orķestri noteikti nē. Šī man bija pirmā reize, kad varēju ko tādu vērot klātienē. Man ļoti patika arī koncerts, Andris Ērglis ir mans favorīts. Labprāt šādu pasākumu apmeklētu vēlreiz, ja būtu tāda iespēja."

Kā atzina pats Ogres estrādes īpašnieks Juris Feodorovs, kurš apmeklēja strūklaku šovu arī pirms 20 gadiem, tad tagad iespējas ir lielākas, šovu papildina lāzeri un specefekti, līdz ar to pati programma ir kļuvusi daudz iespaidīgāka, nekā tā bija pirms 20 gadiem. Uz pasākumu bija ieradušies aptuveni 7000 cilvēku. Arī toreiz, 1999. gadā, Ogres estrāde bija piepildīta ar apmeklētājiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/44401