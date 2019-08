Simpozija dalībnieki Ogrei pilsētas svētkos dāvina izstādi

Sagaidot Ogres pilsētas svētkus, 20.augustā Ogres Mākslas skolas Izstāžu zālē svinīgi atklāta 21.keramikas un tekstila simpozija dalībnieku darbu izstāde.

"Izstāde ir mūsu dāvana Ogres pilsētai tās svētkos. Gaidīsim apmeklētājus, lai viņi varētu novērtēt šo ārkārtīgi skaisto un košo izstādi. Līdz šim simpozijos tapušajiem darbiem allaž bijuši raksturīgi niansēti pelēkie un brūnie toņi, bet šī gada tēma "Ģeometrija" rosinājusi atkāpties no ierastajām krāsām. Man ir liels prieks par to," izstādes atklāšanā teica simpozija kuratore, Ogres Mākslas skolas direktores vietniece Signe Kraukle. "Šis simpozijs bija atšķirīgs ar ļoti konkrētu tēmu - "Ģeometrija", ar ko mēs vēlējāmies pagodināt Bauhaus skolas simtgadi. Lielākoties visi Latvijas mākslinieki mācījušies un vēl joprojām ievēro Bauhaus skolas principus, uz kādiem būvēta mākslas izglītība. Bauhaus skolas pamatā ir cenšanās visu izteikt ar trim ģeometrijas pamatformām – trīsstūri, kvadrātu un apli – un tām atbilstošām trim pamatkrāsām – dzeltenu, sarkanu un zilu. Nosaukums "Ģeometrija" ietvēra šīs trīs pamatformas. No vienas puses māksliniekiem tas ir vieglāk, no otras – grūtāk. Vieglāk tāpēc, ka viņi atbrauc jau daudz maz sagatavojušies."

Simpozija kuratore teica paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un radošu darbošanos desmit dienu garumā. 21.keramikas un tekstila simpozijā piedalījās 24 mākslinieki, galvenokārt no Latvijas, kā arī viena māksliniece no Lietuvas. Daudzi no māksliniekiem šajos simpozijos piedalās regulāri.

"Mēs jau esam kā kļuvuši kā viena ģimene. Ogres Mākslas skolai ir arī ļoti laba aura. Vēlos pateikties, ka jūs radījāt ļoti jauku mājas sajūtu," atzina māksliniece Sanita Mickus, kura simpozija pastāvēšanas laikā tajā piedalījusies trīs reizes. "Simpozijs ir ļoti interesants, jo katru gadu ir kaut kas atšķirīgs. Šoreiz ģeometrija bija tas noteicošais, kas mūs virzīja uz mērķi. Sākotnēji mani šī tēma pārāk neiedvesmoja, bet, kad sāk darīt, tad jau aiziet. Mums bija ļoti izsmeļoša dizaina pasniedzējas Jeļenas Solovjovas meistarklase par Bauhaus stilu, keramiķes Žanetes Žīgures dekolu tehnikas darbnīca. Esmu pārpilna ar iespaidiem un ierosmēm nākamajam simpozijam. Ir radusies ideja papildināt jau esošās keramikas apdedzināšanas tehnikas ar redukciju. Mēs ceram, ka tā piepildīsies, jo Ogres Mākslas skolā ir lieliska Raku krāsns."

7. augustā pie Ogres Mākslas skolas notika Raku cepļa kurināšana, bet 10.augustā simpozija dalībnieki devās uz Ropažu novada Augšciemu pie keramiķes Zandas Priednieces, kur darbi tika apdedzināti melnajā ceplī.

Izstāde Ogres Mākslas skolā būs apskatāma līdz 9.septembrim.

