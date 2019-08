Ogres pilsētas svētku "Dzīve ir kino" ietvaros pirmo reizi Ogrē notiks Silent Disco jeb klusā ballīte

KAS IR SILENT DISCO?

Tā būs ballīte, kurā apkārtējā vide būs klusa, taču, lai varētu izdejoties, kā jau pieņemts ballītēs, tev tiks izsniegtas austiņas, kurās varēsi izvēlēties sev vēlamos mūzikas ritmus.

Šoreiz ballītē būs trīs DJ – DJ Mart.Inc., DJ Reverss un DJ Brumo, kuri latviešu mūzikas, Eiropas hitu un 70’ - 90’ hitu mūzikas ritmos parūpēsies par ballētājiem.

KĀ TU VARĒSI IZVĒLĒTIES, KO KLAUSĪTIES?

Austiņas savienojas ar visu trīs dīdžeju atskaņoto mūziku, mainot kanālus ar slēdzi austiņās, varēsi klausīties to dziesmu, kura patīk vislabāk. Austiņas ir aprīkotas ar trīs krāsu LED diodēm, kur katra krāsa atbildīs vienam no radio kanāliem. Diskotēkas laikā dīdžeji redzēs, cik daudzi no apmeklētājiem klausās viņu mūziku, savukārt ballētāji redzēs ko klausās gan draugi, gan apkārtējie.

KUR NOTIKS BALLĪTE?

Ballīte notiks Ogres novada Kultūras centra Vasaras dārzā un Mākslas zonā.

Uz pasākumu, gaidām ikvienu Ogres pilsētas svētku "Dzīve ir kino" apmeklētāju, kā arī apkārtējie iedzīvotāji netiks traucēti ar mūzikas dārdiem, jo ballīte notiks bez mūzikas atskaņošanas telpā.

Informējam, Ogres novada Kultūras centra Vasaras dārzā un Mākslas zonā vienlaicīgi varēs atrasties līdz 400 apmeklētājiem.

