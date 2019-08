Ogres pilsētas svētku ietvaros būs iespēja aplūkot unikālus kinokadrus

Jau šajā nedēļas nogalē norisināsies Ogres pilsētas svētki #dzīveirkino. Svētku programma sāksies jau šovakar, kad Mālkalnes prospekta skvērā un uz Ogres upes skatuves būs iespēja redzēt unikālus kinokadrus no Ogres 30.gs. sākumā līdz pat 90.gadiem!

Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres novada Kultūras centra" direktore Antra Purviņa informē, ka, izmantojot dažādus kinoarhīvu materiālus, ir izveidotas divas filmas par Ogri, kurā redzami kadri, sākot no Ogres pilsētas dzīves 1930.gados līdz pat pagājušā gadsimta 90.gadiem.

Filmā "Rūpniecība" redzami kadri no Ogres trikotāžas kombināta būvniecības un darbības laikiem, savukārt filmā "Kultūra, kūrorts, atmoda" - kadri no Ogres kā kūrortpilsētas laikiem, dažādām kultūras norisēm, arī unikāli kadri no Latvijas Nacionālās neatkarības kustības dibināšanas kongresa, kas 1989. gadā notika Ogres Kultūras centrā. Šajās kinohronikās redzami cilvēki, kuri Ogrē strādā un darbojas arī šodien, un viņiem noteikti būs interesanti šajos kadros atpazīt sevi,” kinohronikas raksturo A.Purviņa.

Arī filmu demonstrēšanas vietas ir zīmīgas. Tās šovakar būs redzamas pie Ogres upes skatuves Krasta ielā un Mālkalnes prospekta skvēriņā. "Ogres upe vairāk saistās ar atpūtu, kūrortpilsētas atmosfēru, savukārt Mālkalnes prospekts – ar Ogres trikotāžas kombināta darbības laiku," norāda A.Purviņa.

Kinohronikas programma:

Kinohronikas par Ogri, Mālkalnes prospekta skvērs



Plkst. 21.00 "Rūpniecība";



Plkst. 21.30 "Kultūra, kūrorts, atmoda";



Plkst. 22.30 latviešu kinofilma "Limuzīns Jāņunakts krāsā" (pēc skatītāju pieprasījuma).



Kinohronikas par Ogri, Ogres upes skatuve



Plkst. 21.00 "Kultūra, kūrorts, atmoda";



Plkst. 22.00 "Rūpniecība";



Plkst. 22.30 latviešu kinofilma "Dāvana vientuļai sievietei" (pēc skatītāju pieprasījuma).



Ikviens aicināts apmeklēt arī pārējos pilsētas svētku pasākumus!

Ogres pilsētas svētku programma: www.ogrenet.lv

