Sākušies Ogres pilsētas svētki "Dzīve ir kino"

Ogres pilsētas svētku viesus šogad pirmais uzņēma Ogres Vēstures un mākslas muzejs, aicinot noskatīties režisores Laimas Žurginas dokumentālo filmu "Kaza kāpa debesīs" un tikties ar tās autori.

Filma "Kaza kāpa debesīs" savu pirmizrādi piedzīvoja 2019.gada 11.aprīlī, un nu uzsākusi ceļu pie skatītājiem. Ogre ir viena no nedaudzajām pilsētām, kur līdz šim bijis iespējams noskatīties filmu par leģendāro kafejnīcu Rīgā, starp savējiem sauktu par "Kazu". Pagājušā gadsimta 60.gados Vaļņu ielā 10 tika atvērta kafejnīca "Sputņiks", ko bija iecienījuši tā laika radošie jaunieši un brīvdomātāji. Nosaukums "Kaza" tika atvasināts no tur uzstādītā kafijas automāta "Casino".

Taču stāsts nav par kafejnīcu, bet par laiku, kad domāšanu un radošas izpausmes ietekmēja padomju dzelzs priekškara noteikumi, un personībām, kuras filmā dalās atmiņās par šo laiku. Viņu vidū – komponists Imants Kalniņš, gleznotāja Maija Tabaka, režisore Māra Ķimele, fotogrāfe Māra Brašmane, literāts Juris Zvirgzdiņš, mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis, dzejnieks Uldis Bērziņš, kura dzejolis "Kaza kāpa debesīs" izmantots filmas nosaukumā, un citas sabiedrībā zināmas personības. Kaziste ir arī filmas režisore Laima Žurgina, kura mēģinājusi izveidot savas paaudzes portretu.

Pēc tikšanās ar režisori un sarunām par filmu, Ogres pilsētas svētki "Dzīve ir kino" turpinājās pie Ogres upes un Mālkalnes prospekta skvērā, kur brīvdabā varēja noskatīties unikālas kino hronikas par Ogri.

Izmantojot dažādus kinoarhīvu materiālus, ir izveidotas divas filmas par Ogri, kurā redzami kadri, sākot no Ogres pilsētas dzīves 1930.gados līdz pat pagājušā gadsimta 90.gadiem.

Filmā "Rūpniecība" redzami kadri no Ogres Trikotāžas kombināta būvniecības un darbības laikiem, savukārt filmā "Kultūra, kūrorts, atmoda" - kadri no Ogres kā kūrortpilsētas laikiem, dažādām kultūras norisēm, arī unikāli kadri no Latvijas Nacionālās neatkarības kustības dibināšanas kongresa, kas 1989. gadā notika Ogres Kultūras centrā.

Pēc skatītāju pieprasījuma tika demonstrētas arī latviešu kinofilmas "Dāvana vientuļai sievietei" un "Limuzīns Jāņu nakts krāsā".

Ogres pilsētas svētkos muzejā atklāja arī Aigas Kalniņas akvareļu izstādi "Ogre kino kadrā", kas veltīta kino tematikai.

Izstādē apskatāmajos akvareļos attēlotas piecas ēkas, kuras var atpazīt tādās latviešu spēlfilmās kā "Emīla nedarbi", "Dubultnieks", "Ilgais ceļš kāpās", "Vecā dārza noslēpums" un daudzsēriju filmā "Sarkanais mežs". Izstāde būs atvērta līdz 29.septembrim.

Ogres pilsētas svētki "Dzīve ir kino" turpināsies visu nedēļas nogali – ar filmām, mūziku, dejām, sportiskām aktivitātēm, izklaidēm un koncertiem.

Ogres pilsētas svētku programma: www.ogrenet.lv

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/44473