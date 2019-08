Ogres pilsētas svētku koncerts "Dzīve ir kino" saviļņo tūkstošiem skatītāju

Par vienu no emocionālākajiem Ogres pilsētas svētku pasākumiem kļuva koncerts "Dzīve ir kino", kurā Ogres festivāla orķestra un solistu priekšnesumā izskanēja skaistākās latviešu kinomelodijas.

"Kad skatāmies kino, priekšplānā redzam filmu, bet mūzika atvirzās otrajā plānā. Mēs šodien vēlamies pamainīt situāciju, kad priekšplānā ir mūzika, bet kino ir fonā, lai vēl vairāk varētu izjust mūzikas burvību," koncerta ieskaņā teica diriģents Atvars Lakstīgala.

Melodijas no filmām "Limuzīns Jāņu nakts krāsā", "Dāvana vientuļai sievietei", "Likteņdzirnas", "Teātris", "Pie bagātās kundzes", "Četri balti krekli", "Emīla nedarbi" un citām atskaņoja speciāli šim pasākumam izveidotais Ogres festivāla orķestris un solisti - Jolanta Strikaite, Daumants Kalniņš, Mariss Lakstīgala. Saksofona solo – Maigonis Makars. Starp citu, Maigonis Makars atskaņoja melodiju no filmas "Ilgais ceļš kāpās", kuras viena no epizodēm filmēta Ogrē. Arī filmas "Emīla nedarbi" uzņemšana saistīta ar Ogri. Tie, kuri vēlas vairāk uzzināt, kuras Ogres ēkas izmantotas filmu uznemšanai, var doties uz Ogres Vēstures un mākslas muzeju, kur skatāma Aigas Kalniņas akvareļu izstāde.

Koncerta noslēgumā skatītājus uzrunāja Ogres novada Kultūras centra direktore Antra Purviņa: "Šajos pilsētas svētkos "Dzīve ir kino" viss saistās ap un par kino Ogrē. Svētku pirmajā dienā skatījāmies kinohronikas par Ogri, bet šīsdienas galvenais notikums – koncerts kopā ar Ogres festivāla orķestri. Veidojot šo programmu un caurlūkojot kino zelta fondu, mēs mēģinājām atrast piederības sajūtu latvietībai. Ceru, ka tas mums ir izdevies. Katrā fragmentā jūs noteikti esat atraduši savas sajūtas un emocijas. Vēlos pateikt paldies visiem, kas palīdzējuši veidot šo koncertu!"

