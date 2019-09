Ogres deju kolektīvs "Pīlādzītis" atgriežas mājās pēc Starptautiskā Folkloras festivāla

Ogres novada Kultūras centra bērnu un jauniešu tautas deju studija "Pīlādzītis" 7. - 8. klašu grupa 29. augustā atgriezās no Hamburgas Vācijā, kur no 22. līdz 25. augustam notika Starptautiskais Folkloras festivāls "Fest der Nationen". Festivāla dalībnieki bija ieradušies no dažādām valstīm – Baltkrievijas, Ungārijas, Ukrainas, Dānijas, Anglijas, Vācijas, kā arī trīs kolektīvi no Latvijas – "Pīlādzītis" no Ogres, "Vaduguns" no Liepājas un "Vizbulīte" no Siguldas.

Festivālā varēja vērot dažādu žanru pārstāvjus – orķerstrus, mūsdienu deju un arī tautisko deju kolektīvus.

Uz atklāšanas koncertu bija ieradusies arī Hamburgas rātsnama delegācija, kura atzinīgi novērtēja arī BDS "Pīlādzītis" dejotāju vieglo un atraktīvo dejojumu.

"Pīlādzītim" bija jāiztur pamatīga slodze, papildus festivāla programai bija kolektīvs tika uzaicināts dejot pie Hamburgas pilsētas Rātsnama, kā arī vienīgais no deju kolektīviem tika aicināts filmēties Ziemeļvācijas reģionālās televīzijas (TV Hamburgas žurnāli) dienas ziņu kanāla tiešraidē.

Festivāla trešā diena dejotājiem bija īsts pārbaudījums, dienas karstākajā laikā, kad saulē gaisa temperatūra sasniedza + 33°C, bija jānodejo trīs koncerti uz trim dažādām skatuvēm. Starp koncertiem ar 10 līdz 15 minūšu intervālu bija jāpaspēj pārskriet no vienas uzstāšanās vietas uz otru. Rezultātā viss tika godam padarīts un festivāla pēdējā dienā "Pīlādzīša" dejotāji labā garastāvoklī, kopā ar visiem festivāla dalībniekiem piedalijās gājienā pa pilsētas ielām.

Tā kā pēc labi padarīta darba vajag arī atpūsties, "Pīlādzītis" apmeklēja Haidparku, kur izbraukājās pa amerikāņu kalniņiem un izpriecājās daudzās citās parka piedāvātajās atrakcijās. Dejotāji apmeklēja Serengeti parku, kurš ir lielākais safari parks ar vairāk nekā 1500 dzīvniekiem.

Visi atgriezās mājas noguruši, bet priecīgi par gūtajiem iespaidiem. Mīļi pasakās vecākiem par atbalstu viss deju kolektīvs, kā arī īpaši lielu paldies vēlas teikt Matīsa mammai Līgai Martukānei, kura izpalīdzēja gan ar bērnu sagatavošanu koncertiem, gan par sniegto palīdzību grūtākajos brīžos.

BDS "Pīlādzīša" dejotājiem pēc dažu dienu atpūtas atkal jāķeras pie darba, jo cītīgi jāgatavojas XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks jau nākošajā vasarā.

