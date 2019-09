Ogres Teātrī notiks bezmaksas seanss "Pasaka par tukšo telpu"

Sestdien, 14. septembrī, plkst. 19:00 Ogres Teātra telpā notiks bezmaksas seanss

Kristas Burānes dokumentālajai filmai "Pasaka par tukšo telpu", kas veltīta

scenogrāfam Andrim Freibergam.

Kinofilma iesāks bezmaksas kultūrizglītojošu pasākumu ciklu, kas visu sezonu noritēs Ogres Teātra telpā.

Dokumentāla pasaka par izcilo Eiropas scenogrāfu un pasniedzēju Andri Freibergu, kurš meklē tukšo telpu.

Savu pašportretu viņš rada uz skatuves kā izrādes "Andris Freibergs" scenogrāfiju. Viņš izspēlē sevi kā vietu, kurā gandrīz astoņdesmit gadus ir bijis laiks spožiem panākumiem, traģiskiem zaudējumiem, dzimšanai, nāvei un sapnim par ideālās tukšas telpas radīšanu. Paralēli notiek arī retrospektīvās mūža izstādes būvniecība, kuras laikā atklājas ne tikai izcili mākslas darbi, bet arī viņa dzīves pagātnes notikumi, kuri tiek izstāstīti ar animācijas palīdzību. Savukārt tagadne un nākotne tiek skatīta viņa studentu acīm, rādot paaudžu, skolotāja un skolnieku, tēva un bērnu attiecības. "Es domāju, ka teātris ir pēdējā humānā telpa, kurā cilvēki vēl var mācīties nebaidīties viens no otra, uzticēties, dalīties, dot, būt patiesi. Ārēji atturīgais, bet emocionāli ārkārtīgi jutīgais Andris Freibergs ir šīs pēdējās humānās telpas daudzo seju un formu radītājs. Tas ir cilvēcības atklāšanas un atklāšanās darbs, kas mani ļoti saista, jo īpaši tādēļ, ka Andris Freibergs to paveic bez vārdiem. Kā pateikt svarīgo, to nestāstot? Scenogrāfs būvē telpu, kurā katrai lietai ir sava nozīmē, to attiecības veido jaunu jēgu. Mans uzdevums bija radīt filmu, kā šādas telpas analogu, kurā detaļas zaudē savu sadzīvisko nozīmi," par filmu stāsta režisore. Kristas Burānes filmu cikls par trīs izcilām Latvijas teātra personībām – režisoriem Oļģertu Kroderu ("Piektais Hamlets", 2007, kopā ar Mārtiņu Eihi), Māru Ķimeli ("Māra", 2014) un scenogrāfu Andri Freibergu – pēta to, kā vientulība, mīlestība un nāve savij kā ciešā bizē filmas varoņu dzīves un mākslas darbus.

Filma saņēmusi sešas Latvijas nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps 2017" nominācijas un trīs balvas (kategorijās "Labākais dokumentālās filmas režisors", "Labākais dokumentālās filmas operators", "Labākais animācijas filmas mākslinieks").

Scenārija autore un režisore: Krista Burāne.

Galvenais operators: Valdis Celmiņš, LGC.



Mākslinieks, animators: Toms Burāns.

Komponists: Reinis Sējāns.

Lelles mākslinieks: Mārtiņš Rozenfelds.

Montāžas režisore: Krista Burāne.

Skaņu režisors: Artis Dukaļskis.

Producenti: Uldis Cekulis, Agne Skane.

Producējošā studija: VFS FILMS.



Filmas Facebook profils: ŠEIT, teileris: vimeo.com



Kinoseansa ilgums: 1 st. 35 min. Seanss tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas filmu

demonstrēšanas apvienību “Kinopunkts”.

Ieeja bez maksas, vietu skaits ierobežots.

