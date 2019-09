Ogrē izskanējis Zvaigzne ABC lasīšanas maratons

Jau piekto gadu apgāds "Zvaigzne ABC" organizēja "Lasīšanas stafeti", kurā varēja iesaistīties ikviens lasītājs no 7 līdz 16 gadu vecumam. Lasīt tika aicināti arī bērnu vecāki.

"Lasīšanas stafetes" kulminācija ir noslēguma pasākums, kurā tiek apbalvoti veiksmīgākie grāmatu aprakstu, video veidotāji. Šogad noslēguma pasākums notika 22.augustā Rīgas Pasažieru ostā, kur uz kuģa "Romantika" pulcējās ap 400 lasītāji, viņu vecāki, draugi, rakstnieki, tulkotāji, mākslinieki un bibliotekāri. Sanākušos sveica apgāda "Zvaigzne ABC" vadītāja Vija Kilbloka. Čaklajiem blasītājiem balvas pasniedza rakstnieki Maija Laukmane, Dzintars Tilaks, Laura Dreiže u.c.

Konkursa norisē liels nopelns ir arī bibliotekāriem, kuri gan stāsta par jaunākajām grāmatām, gan arī informē par dažādiem konkursiem un notikumiem, to skaitā arī par "Lasīšanas stafeti". Stafetes dalībnieki, aizpildot anketu, norādīja, kuras ir viņu iecienītākās bibliotēkas. Žūrijas pārstāve Kristīne Ilziņa pasniedza balvas Lasīšanas stafetes dalībnieku desmit iemīļotākajām bibliotēkām, kuru vidū bija arī Ogres Centrālā bibliotēka. Pasākuma dalībniekus ar priekšnesumiem iepriecināja – Hugo un Reinis – no "Sweets Kendamas Mārupe", rādot paraugdemonstrējumus ar kendamām. Savu meistarību demonstrēja arī suņu apmācības centra "Inter Sport Canis" trenere Vladislava Akimova un suņi Teri un Rošs.

Pasākuma noslēgumā tika paziņots populārāko un lasītāko bērnu grāmatu TOP 10: Antuāns de Sent-Ekziperī. Mazais princis (no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane); Astrida Lindgrēne. Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta (no zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene); Klauss Hāgerups, Līsa Aisatū. Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas (no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe); Deivs Pilkijs. Dogmens (no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska un Meldra Āboliņa); Dzintars Tilaks. Labo blēņu vasara; Hollija Veba. Drosmīgais kaķēns (no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite); Daina Ozoliņa. Izglābt vasaras brīvlaiku; Sak. Guna Pitkevica. Rekur ir! Jauni dzejoļi Latvijas bērniem. Māksliniece Ieva Maurīte; Juja Vīslandere, Svens Nūrdkvists. Mūmamma svin Vārnas dzimšanas dienu (no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa); Henriks Tamms. Nindzja Timijs (no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa un Mudīte Treimane).

Ogres Centrālā bibliotēka aicina mazos un lielos lasītājus iesaistīties "Lasīšanas stafetē" arī nākamajā gadā un varbūt tieši Jūs saņemsiet Tallink ceļojuma dāvanu karti – jūras ceļojumam maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga! Savukārt, uzsākot jauno mācību gadu, ikvienu aicina "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija", kuras kolekcijā ir daudz interesantu grāmatu.

