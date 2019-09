Ogres Teātra telpa piepildās ar jaunu saturu

14.novembrī Ogres Teātra telpā varēja noskatīties Kristas Burānes dokumentālo filmu "Pasaka par tukšo telpu", kas veltīta scenogrāfam Andrim Freibergam. Kinofilma aizsāka kultūrizglītojošu pasākumu ciklu, kas visu sezonu noritēs Ogres Teātra telpā.

Ogres Teātra mākslinieciskais vadītājs un režisors Jānis Kaijaks, pirms seansa uzrunājot skatītājus, uzsvēra, ka filmas nosaukums simboliski sasaucas ar Ogres Teātra telpu.

"Pirms gada šī telpa, kur mēs šobrīd atrodamies, pēc Ogres Vēstures un mākslas muzeja aiziešanas bija tukša. Tad domāja, kā to nosaukt. Nolēma, ka to sauks par Ogres Teātra telpu. Interesanti, ka to rotāja uzraksts "Ogre, te būs kino un teātris!". Pēc tam kādu laiku cilvēki nāca un jautāja: "Vai te rādīs kino?" Rādīs, bet tādu, kas saistīts ar mākslu," sacīja J.Kaijaks. "Šajā telpā tiks radīts saturs, tāpat kā to teātrī vienmēr darījis šīs filmas varonis Andris Freibergs. Ogres Teātra telpa dzīvo un uzsākusi savu attīstību."

Arī Ogres Teātra radošā direktore Ieva Rodiņa norādīja, ka šī sezona būs tā, kurā Ogres Teātra telpa kļūs aktīvāka. "Filma "Pasaka par tukšo telpu" ir kā tāds starta pilotprojekts, ar kuru mēs cilvēkus radināsim pie tā, ka šeit vienmēr kaut kas notiks. Plānoti ne tikai dokumentālo un spēlfilmu seansi, bet arī dažādu citu mākslas žanru pasākumi – koncerti, Latvijas teātru viesizrādes. Mēs ceram, ka šī telpa no Teātra telpas kļūs par kultūras telpu plašākā nozīmē."

J.Kaijaks aicināja izteikt ierosinājumus un priekšlikumus, ko apmeklētāji vēlas redzēt un dzirdēt Ogres Teātra telpā. "Mūsu mērķis ir panākt to, lai jūs zinātu, ka šajā Ogres Teātra telpā vienmēr tiksities ar mākslu. Un, lai jūs šo ceļu neaizmirstu, nāktu paši, ņemtu līdzi savus draugus un lai mūsu būtu arvien vairāk."

