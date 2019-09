Izdota grāmata "Tilts pāri gadiem Madliena"

21. septembrī Madlienas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika Rasmas Vērpējas grāmatas "Tilts pāri gadiem Madliena" prezentācija.

Meklējot atbildes par Madlienu

Prezentācijas pasākumā R.Vērpēja atklāja, ka ir dzimusi un augusi Madlienā, tad 15 gadus dzīves ceļš aizvedis uz citu dzīves vietu, bet Madlienā, kur bija viņas tēva un vectēva mājas, viņa ir atgriezusies, strādā Madlienas vidusskolā par sākumskolas skolotāju un ir arī Madlienas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes priekšniece. R.Vērpēja paskaidroja, ka ideja par grāmatas rakstīšanu radusies tikai pirms pāris gadiem: "Madliena man ir ļoti mīļa. Lai par šo vietu uzzinātu vairāk, jau pirms kādiem 13 gadiem sāku vākt informāciju, bet ne ar domu to publicēt, bet pašai sev, lai būtu, kur ieskatīties, kad ir nepieciešams. Man kā baznīcas draudzes priekšniecei ik pa laikam piezvana kāda lielāka vai mazāka tūristu grupa ne tikai no Latvijas, bet arī ārzemēm, un lūdz, lai ielaižu baznīcā, pastāstu par to, tādās reizēs jautājumi radās arī par pašu Madlienu… Lai varētu uz tiem atbildēt, vācu materiālus, meklēju informāciju pa muzejiem, arhīviem, internetā." Savākto materiālu apjoms bijis gana liels, līdz beidzot, madlieniešu un Madlienas apmeklētāju iedrošināta, vēlmē aiz sevis atstāt kaut ko paliekošu dzimtajai vietai, R.Vērpēja sāka domāt par šo materiālu apkopošanu grāmatā.

Spoža varavīksne debesīs kā zīme

Runājot par to, kā tapa grāmatas nosaukums, R.Vērpēja atzina, ka sākumā gribējusi grāmatai dot nosaukumu "Mana Madliena", bet tas skanot pārāk privātīpašnieciski, turklāt nesen ar līdzīgu nosaukumu, "Mana Madlienas vidusskola", iznākusi grāmata par skolu. "Kādu dienu, nākot no veikala, man priekšā pēkšņi parādījās spoža varavīksne, nodomāju, ka varbūt man ar to tiek dota zīme, ka grāmatai vajag šādu noformējumu, un tā radīja asociācijas ar tiltu, tā radot arī grāmatas nosaukumu. Ir taču dažādi tilti - tie savieno upju krastus, ceļus, tāpat arī cilvēku sirdis, bet mana grāmata savieno pagātni ar tagadni," par grāmatas nosaukuma rašanos sacīja R.Vērpēja, un grāmatas vākam izmantota tieši šajā mirklī tapusi fotogrāfija.

Citur tik labi nebūs nekur

Pasākuma turpinājumā Madlienas Kultūras nama vadītāja Elīna Ratmeistere un komponiste Dace Priedoliņa klātesošajiem veltīja dziesmu par Madlienu, kuras vārdu autore ir Naula Dzirkale, bet mūziku komponējusi pati D.Priedoliņa, piedziedājumā atgādinot: "Madliena, Madliena, mīlam mēs tevi./ Citur tik labi mums nebūs nekur./ Pļavas, lauki un birztalas zaļās/ Ar ozola spēku pie zemes mūs tur."

Baznīca – vieta, ap kuru sāka veidoties ciems

R.Vērpēja klātesošajiem pastāstīja un arī savā prezentācijā rādīja dažādus dokumentus, fotogrāfijas un video, kas saistīti ar Madlienai nozīmīgiem mirkļiem un vēsturi. Grāmatas autore atklāja, ka Madlienas pirmsākumi rodami 13. gadsimtā, kad šeit veidojās Rīgas arhibīskapijas Letu gala draudzes centrs, pastāstīja par leģendām un teikām, no kurām visdrīzāk cēlies Madlienas vārds, par ievērojamām personībām, kas saistītas ar Madlienu, par dažādu ēku un muižu vēsturi, par Madlienas attīstību, par notikumiem, kad Madlienas vārds izskanējis pasaulē, tā, piemēram, Madlienā 1990. gadā noticis 1.vispasaules latviešu ģimeņu saiets "Trīsreiztrīs", kad arī pie Madlienas Kultūras centra iestādīti seši ozoliņi, simbolizējot saietā pārstāvētās valstis - Amerikas Savienotās Valstis, Kanādu, Vāciju, Krievija, Austrāliju un Latviju.

R.Vērpēja atklāja, ka arī grāmatas prezentācijas vieta nav izvēlēta nejauša – tā notiek Madlienas baznīcā, jo tieši baznīca bija tā vieta, ap kuru sāka veidoties ciemats. "Esmu uzdevusi saviem skolēniem jautājumu, kā viņi domā, ar ko sākusies Madliena. Atbildes bija dažādas – ar autobusa pieturvietu, ar kultūras namu, pašvaldības ēku, bet patiesībā tā sākās tieši ar baznīcu – vietu, kur sāka veidoties ciems, ar vietu, kas nesusi Madlienas vārdu pasaulē, ar šo kultūrvēsturisko celtni, objektu, kuru brauc apskatīt tūristi ne tikai no Latvijas, bet visas pasaules," sacīja R.Vērpēja, piebilstot, ka karu laikā baznīca ir pamatīgi postīta, bet tā pastāv joprojām kā pierādījums tam, ka šī vieta ir varena, tajā mājo īpaša aura.

Madlienai veltīts mūzikls, luga

Grāmatā autore apskata arī Madlienas apkārtnes muižu likteni. Vienā no muižu teritorijas, Madlienas baznīcas mācītājmuižā, ierīkota un šobrīd kuplo Latvijas pagastu ozolu birzs, un klātesošajiem bija iespēja noklausīties kādreizējā madlienieša Artūra Manguļa mūzikla “Ozolzīles stāsts” ieraksta fragmentu – dziesmu, kas veltīta šīs birzs desmitgadei. R.Vērpēja pastāstīja arī par leģendāro stāstu - Aspazijas lugas “Madlienas baznīcas torņa cēlējs” vēsturi un uzvedumiem, tika atskaņoti fragmenti no šīs lugas izrādes 2015. gadā Madlienas Kultūras namā Didža Caukas režijā.

Pateicas par atbalstu

Pasākuma noslēgumā R.Vērpēja pasniedza savas grāmatas un pateicās visiem, kuri atbalstījuši un iesaistījušies, lai grāmata taptu. Autorei par uzdrīkstēšanos veikt tik nozīmīgu un arī apjomīgu darbu pateicās Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Ojārs Atslēdziņš, Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, Madlienas Kultūras nama vadītāja E.Ratmeistere, citi madlienieši, atbalstītāji.

Grāmata izdota 310 eksemplāros un to var iegādāties pie R. Vērpējas, cena ir 3,50 eiro.

Grāmata izdota, piesaistot Ogres novada pašvaldības projektu konkursa "Radoši Aktīvi Izglītojoši Ogres novadam" (R.A.D.I. - Ogres novadam) un atbalstītāju finansējumu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/44767