11. oktobrī Ogres Kultūras centrs vērs durvis apmeklētājiem

2019. gada 11. oktobrī plkst. 19.00 – 22.00 Ogres novada Kultūras centrā notiks vērienīgs atvērto durvju pasākums "Ogre. Centrs. Kultūra", kura laikā apmeklētājiem pēc Kultūras centra renovācijas darbiem tiks piedāvāta plaša un daudzveidīga kultūras programma – ekskursijas, izstādes, kino, teātris, grāmatu un mākslas iela, diskotēka u.c. saistoši notikumi.

Ogre ir plaukstoša, dinamiska un mūsdienīga pilsēta, kas pēdējos gados ieguvusi jaunu elpu. Šīs pilsētas centrā (ne tikai ģeogrāfiskā nozīmē) ir Kultūras centrs – vieta, kur mīt neskaitāmi kolektīvi, kur kultūra tiek radīta un baudīta. Ogres Kultūras centrs celts pirms vairāk nekā 30 gadiem kā savam laikam unikāla, moderna celtne, kuras iespējas tolaik netika līdz galam izprastas un izmantotas. Tagad nams, kas ievērojamā arhitekta Oļģerta Kraukļa vadībā celts tieši kultūrai, ieguvis jaunu, mūsdienīgu saturu un jēgu. Pārbūvētās kāpnes, kas vasarās kalpo par amfiteātri brīvdabas koncertiem, gaiteņi, kas pilda mākslas zonas funkcijas, un visbeidzot – trīs zāles, kurām katrai ir sava atmosfēra, mērogs un uzdevumi.

Atklājot jauno sezonu, 11. oktobrī Ogres Kultūras centrs atvērs savas durvis, ļaujot apmeklētājim nokļūt kultūras notikumu centrā un aicinot doties ceļojumā ne tikai kultūrā, bet arī pašā Kultūras centra ēkā.

Pirmo reizi pēc rekonstrukcijas vienkopus varēs aplūkot trīs Ogres Kultūras centra zāles, īpaši veidotos kino kadros atskatoties arī uz to renovēšanas procesu. Tikko atjaunotā Lielā zāle ieguvusi jaunu, modernu izskatu un drīzumā aicinās uz koncertiem, teātra izrādēm, kino seansiem u. c. nozīmīgiem pasākumiem. Akustiskā (Mazā) zāle kļūs par vietu kamermūzikas, kora un džeza koncertiem. Tāpat būs iespēja ielūkoties Ogres Teātra telpā, kurā notiek ne tikai Ogres teātra izrādes, bet arī viesizrādes, mūzikas koncerti, kino seansi u. c. kamerformāta pasākumi.

Kultūras centra darbinieku pavadībā interesentiem būs iespēja doties aizraujošā ekskursijā "Neredzamais Kultūras centrs", iepazīstot namu no pagraba līdz šņorbēniņiem. Ar ar Ogres novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīviem varēs iepazīties īpašos ekspozīciju centros, kas būs izvietoti visā namā. Dažādās Kultūras centra vietās uz pop-up kinoekrāniem tiks demonstrēti unikāli kinohroniku kadri. Ogres dzīvi laika griezumā būs iespējams iepazīt foto un mākslas izstādēs. Visa vakara gaitā Kultūras centrā notiks kolektīvu flash-mob priekšnesumi. Tāpat būs iespējams apmeklēt diskotēku Mākslas zonā, kā arī ielūkoties režisora Jāņa Kaijaka vadītā Ogres teātra radošā darba aizkulisēs, vērojot atklāto mēģinājumu teātra topošajam jauniestudējumam.

"Ogre. Centrs. Kultūra" – tā ir iespēja atklāt kultūru unikāla piedzīvojuma formā, esot kultūras notikumu virpulī, Kultūras centrā!

Ieeja pasākumā bez maksas.

Pasākuma apmeklētāji īpaši aicināti ar gūtajiem iespaidiem un piedzīvojumiem dalīties sociālajos tīklos, izmantojot mirkļbirku #ogrecentrskultūra.

Sezonas atklāšanas programma

Ogres novada Kultūras centrs 19.00-22.00

LIELĀ ZĀLE

Lielās zāles atjaunošanas ceļš no rekonstrukcijas sākuma līdz pabeigšanai dokumentālos kadros (time-laps)

LIELĀS ZĀLES 2. STĀVA VESTIBILS

Dzīvā džeza mūzika, māksla un mēmais kino Vitauta Mihalovska fotogrāfiju izstāde "Atmodas laiks"

MAZĀ ZĀLE

Kinohronikas par Ogres pilsētas dzīvi no pagājušā gadsimta 30. līdz 90. gadiem "Rūpniecība" – kadri no Ogres trikotāžas kombināta būvniecības un darbības laikiem "Kultūra, kūrorts, atmoda" – kadri no Ogres kā kūrortpilsētas laikiem, dažādām kultūras norisēm, arī unikāli kadri no Latvijas Nacionālās neatkarības kustības dibināšanas kongresa, kas 1989. gadā norisinājās Ogres Kultūras centrā

MAZĀS ZĀLES vestibils

Ogres Vēstures un mākslas muzeja izstāde "Filmas, kas radušās Ogrē" Aigas Kalniņas akvareļos

Izstādē redzamas piecas Ogres ēkas, kas atpazīstamas tādās latviešu spēlfilmās kā "Emīla nedarbi", "Dubultnieks", "Ilgais ceļš kāpās", "Vecā dārza noslēpums" un daudzsēriju filmā "Sarkanais mežs"

DEJU ZĀLES vestibils

Ogres fotokluba projekts "Foto sestdiena Ogrē"

OGRES TEĀTRA TELPA

19.00-19.30 Ogres teātris kino kadros

19.30-20.30 Atklātais mēģinājums * Ogres teātra topošajam jauniestudējumam "Rītdiena ir tālu" (1. daļa)

20.30-21.00 Ogres teātris kino kadros

21.00-22.00 Atklātais mēģinājums * Ogres teātra topošajam jauniestudējumam "Rītdiena ir tālu". (2. daļa)

* Unikāla iespēja ielūkoties izrādes tapšanas procesa aizkulisēs, vērojot režisora darbu ar aktieriem

MĀKSLAS ZONA

Diskotēka DJ pavadībā

Ekskursija "Neredzamais Kultūras centrs" Kultūras centra darbinieku pavadībā, ielūkojoties ikdienā nepieejamās ēkas aizkulisēs

Ogres novada Kultūras centra kolektīvu stāsti un priekšnesumi (flash-mob)

Grāmatu iela

