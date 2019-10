Septembris Taurupes pamatskolā

Nemanot pagājis pirmais rudens mēnesis un jaunā mācību gada ieskaņas četras nedēļas. Taurupes pamatskolas skolēniem šis bijis dažādām ārpusstundu aktivitātēm bagāts laiks.

Dažreiz tev jāiet pie viņiem

Zinību dienas moto šogad izvēlējāmies Vinnija Pūka atziņu: "Tu nevari visu laiku sēdēt un gaidīt, kad kāds nāks pie tevis. Dažreiz tev jāiet pie viņiem." Tieši tāpēc Zinību dienas pasākumu, pakāpeniski ieviešot jaunā standarta mācību metodes, šoreiz veidojām visi kopā - skolēni, vecāki un skolas darbinieki. Katrs atrada piemērotu darbošanās vietu un veidu. Sākumā sagatavojām un noformējām svinību norises vietu, izdekorējot ar baloniem, ziediem, rudens veltēm, papīra kļavu lapām, zīmējumiem uz asfalta. Pēc sagatavošanās daļas notika svinīgā līnija, kurā savā skolēnu pulkā draudzīgi uzņēmām trīs pirmklasniekus: Sabīni Eriņu, Rūdolfu Jēkabu Eriņu un Konstantīnu Kuzņecovu. Pēc tam interesenti varēja bildēties pašu izveidotajā foto stūrītī, skolas zālē atskatīties uz vasaras notikumiem fotogrāfijās, rakstos un īsfilmās, kā arī baudīt sarūpētos našķus.

Kā jau septembrī - iepazinām dzejas burvību

Dzejas dienu mēnesim aizritot, mūsu skolā ar stāstu par sevi un izjustām dzejas rindām viesojās Taurupes vidusskolas absolvente, Ogres novada literāri radošās apvienības "Sirdsdoma" dalībniece, četru grāmatu autore Zina Budaha, bet par melodisko noformējumu rūpējās mūziķis Kaspars Krastiņš.

Uzrunājot klātesošos, dzejniece pakavējās nostalģiskās atmiņās par savām skolas gaitām Ķeipenē un Taurupē. Galvenā Z. Budahas daiļrades tēma, protams, ir mīlestība, kas var uzplaukt visos vecumos, ja vien sirds atvērta. Turklāt mīlestībai var būt daudz veidolu un izpausmju, tā nav tikai kaislīgas, romantiskas jūtas starp vīrieti un sievieti, bet tā ir visapkārt. Dvēseli uzjunda daba, putni, ziedi, jo katrā no mums dzīvo bērns, ko nedrīkst pazaudēt. Dzimtene – vēl viena mīlestība. Nedrīkst noniecināt, nopelt savu dzimto zemi un valsti. Ticība – vai tā nav visapkopojošākā, nozīmīgākā mīlestība? Grūtākajās mūža gaitās Dievs vienmēr pasniedz savu palīdzīgo roku. Visbeidzot – cilvēkmīlestība. Mēs visi to esam pelnījuši, lai gan nereti divi radniecīgu dvēseļu īpašnieki mīt tālu viens no otra; kā divas upes grib būt kopā, tomēr plūst uz nesatikšanos.

Interesējāmies par zinātni

Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi Latvijā notika jau 14. gadu pēc kārtas. Šī gada vadmotīvs - "Zinātne nākotnei". Arī mūsu skolas skolēni regulāri apmeklē šos pasākumus.Lai iepazītos ar zinātnes sasniegumiem un zinātnieku darbu, mūsējie šoreiz devās uz Jelgavu. Apmeklētāji varēja ielūkoties laboratorijās, vērot un iesaistīties eksperimentos, diskutēt ar zinātniekiem, piedalīties pētnieciskajās darbnīcās un citās izzinošās aktivitātēs. Paldies skolas direktorei Lonijai Pušmucānei un skolotājai Daigai Rosickai.

Pieminējām vēsturiskos notikumus

5. septembrī notika tradicionālais militāri patriotiskais pasākums Mazās Juglas kaujas 102. gadadienas atcerei, kas sākās ar pārgājienu vairāk nekā trīs kilometru garumā un turpinājās ar svinīgu pasākumu un dažādām, interesantām aktivitātēm pie Dubkalnu ūdenskrātuves. Pasākuma mērķis - izkopt skolēnu nacionālo pašapziņu un piederības sajūtu Latvijai, izzināt Juglas kauju vēsturi, izrādīt cieņu karavīriem, kuri cīnījās par Latviju, kā arī iepazīstināt skolēnus ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un sabiedroto tehniku un ekipējumu. Pēc pasākuma svinīgās atklāšanas skolēni un skolotāji ar aizrautību iesaistījās aktivitātēs, apmeklējot dažādus punktus. Bija iespēja iepazīt militāro tehniku, ieročus, uzzināt interesantu informāciju, izmēģināt pneimatiskos ieročus, kā arī citas lietas. Arī šogad ar gājiena laikā savāktajiem dabas materiāliem kopīgi piepildīta Latvijas kontūra. Īpašu uzmanību izpelnījās slīkstoša cilvēka glābšana ar helikopteru. Protams, neizpalika arī gardā Zemessardzes gatavotā putra. Muzikālus priekšnesumus pasākumā sniedza folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači”.

Atkārtojām satiksmes, ugunsdrošības un ceļu satiksmes noteikumus

Skolā viesojās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta majors Juris Blūzmanis, kurš atraktīvā veidā mūs iepazīstināja ar galvenajiem noteikumiem ugunsdrošībā. Sākumskolas skolēniem VUGD Ķeipenes posteņa komandieris Jānis Mandelis pastāstīja par ugunsdrošības un ceļu satiksmes noteikumiem. Skolēni varēja uzlaikot ugunsdzēsēju tērpus, zābakus, noskatīties filmiņas, kā rīkoties ekstrēmās situācijās.

Devāmies dabā

Jau trešo gadu Likteņdārzā risinājās tradicionālā rudens Ābolu balle. Lieli un mazi piedalījās ābolu ražas svētkos, lai kopīgi vāktu ābolus, spiestu sulas, vārītu ievārījumu, ceptu pankūkas, uzzinātu jaunāko par ābolu šķirnēm, baudītu tautas deju priekšnesumus un īpašas aktivitātes. Mūsu skolas skolēni kopā ar skolotāju Ligitu Milleri aktīvi atbalstīja šo pasākumu.

5.-9.klases skolēni bija izzinošā pārgājienā uz dabas liegumu "Lielie Kangari". Tur atrodas 33 metrus augsts skatu tornis. No tā paveras skats uz Kangaru ezeru un Lielkangaru purvu. Dabas liegumā izbūvēta arī nepilnu divu kilometru gara pastaigu taka ar tiltiņiem un skatu platformu pie ezera. Takas sākumā izvietotais veselības maršruts ikvienu apmeklētāju aicina kārtīgi izvingroties un izkustēties. Visas takas garumā izvietoti arī informatīvie stendi ar fotogrāfijām, kas apvieno varenu stāstu un teiku kopumu par notikumiem, vietām, tēliem un parādībām dažādās apkārtnes vietās.

Savukārt 2.un 3.klases skolēni piedalījās izglītojošajā pasākumā Meža zinības Ogrē, Zilajos kalnos, lai labāk izzinātu apkārtējo vidi, dabu, mežā notiekošos procesus, meža apsaimniekošanu, koksnes ieguvi un pārstrādi.

Tirgojām un pirkām

Arī šoruden tradicionāli Miķeļdienas gadatirgū skolēni bija gan pārdevēju, gan pircēju lomā. Par tirgus preci kalpoja gan mājas dārzos izaudzētie augļi un dārzeņi, gan pašcepti konditorejas kārumi.

Sportojām…

Devīto gadu pēc kārtas jaunā mācību gada ievadā aizraujošā sporta dienā tikās Mazozolu, Meņģeles un Taurupes izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi. Šogad 10 izklaidējoši sportiskos 10 etapus un stafetes organizēja Meņģeles filiāles pārstāvji. Prieks, ka iesakņojusies tradīcija ik gadu “nes” veselīgus augļus. Svarīgākais aktivitāšu mērķis – vēl ciešāk “saradot” kaimiņu skolu pedagoģiskos kolektīvus un veicināt sadraudzību starp treju skolu audzēkņiem.

Jaunajiem sportistiem, kuri tika iedalīti jauktajās komandās pa deviņiem skolēniem katrā, vajadzēja sevi pierādīt 10 stafetēs divu apļu gaitā. Kā ierasts, draudzīgi samiksētās vienības startēja ar pašdarinātu nosaukumu. Stafetes (kopskaitā veselas 20) bija ļoti daudzveidīgas. Tās neprasīja fizisku spēku un izcilas ātruma īpašības, bet dalībniekiem nācās likt lietā asprātību, izveicību, lokanību, pacietību, uzmanību, aprēķinu, pareizu taktisko risinājumu un komandas saliedētību. Sporta dienas noslēgumā garšīgu suminājumu saņēma visas jauktās komandas. Bez šaubām, vinnētāji bija visi...

Tēvu dienas noskaņā skolas sporta stadionā jau piekto reizi pēc kārtas vairāku stundu garumā risinājās futbola turnīrs. Šoreiz piedalījās astoņas komandas, kuru kapteiņi bija tēti: Zigmunds, Imants, Sarmis, Lauris, Andris, Pēteris, Guntars, Armands, Kārlis, Daniels. Sportisko pasākumu ievadīja svinīga līnija, galvenā tiesneša skolotāja Arvīda Bogdāna uzruna, apsveikums Tēvu dienas svētku priekšvakarā. Pēc apakšgrupu vienību dueļiem, fināla mačiem un pat izšķirošajiem 11 metru soda sitieniem tika noskaidroti uzvarētāji (kaut gan tādi bija it visi...). 2019. gada Tēvu dienas futbola turnīrā 1.vietu izcīnīja komanda "Kaimiņi", kuras sastāvā atzīstami sevi pierādīja Pēteris un Sabīne Cīruļi, Daniels Gustavs Volkovs. Apbalvošanas ceremonijas noslēgumā A. Bogdāns pateicās tētiem un, protams, arī mammām (savā komandā veiksmīgi spēlēja Agnese Līcīte), dēliem un meitām par atsaucību, sportot prieku, principiālu, bet korektu cīņassparu un līdzjutēju klātbūtni. Visu astoņu komandu pārstāvji godam bija pelnījuši diplomus, kā arī nelielu balvu – vēja zieda "ģeneratoru". Galvenais tiesnesis atklāja, ka nākamgad Tēvu dienas programmā varētu būt izmaiņas. Ienākuši priekšlikumi pamainīt saturisko daļu, izvēloties kādas citas disciplīnas, kas ļautu demonstrēt ne tikai sportisko formu, bet arī individuālas zināšanas, prasmes, iemaņas un atjautību.

Ogres stadionā piedalījāmies tradicionālajā pasākumā "Olimpiskā diena 2019", kura devīze - "Nāc un vingrot sāc!". Atbalstot mūsu sportistus, arī skolā notika rīta vingrošanas pauzīte direktores Lonijas Pušmucānes vadībā.

Starpnovadu mazo skolu futbola turnīrs septembra nogalē tradicionāli risinās Taurupes sporta stadionā. Šogad par uzvaru sacentās Birzgales, Lēdmanes, Mazozolu un Taurupes komandas. Mači notika ideālos laika apstākļos – spēles kvalitāti neietekmēja ne karstums, ne aukstums, ne rudenīgas lietus lāses. Šis turnīrs sekmē bērnu, pusaudžu un jauniešu futbola spēles kopējo attīstību, ceļ tehniskā izpildījuma kvalitātes latiņu, uzlabo fizisko formu, kolektīvo sniegumu, taktiku, piespēļu kultūru, individuālo meistarību, iedvesmo skaistām uzvarām un māca arī godam zaudēt. Vislabāk mūsējiem veicās D grupā - 2.vieta, bet C un B grupā mūsējie palika godalgotajā 3.vietā.

…un fanojām

Septembra sākumā mūsu skolas audzēkņiem bija iespēja noskatīties klātienē arēnā "Rīga" hokeja spēli starp Rīgas "Dinamo" un Nižņijnovgorodas "Torpedo". Iespējams, mūsu atbalsts dinamiešiem palīdzēja un atnesa uzvaru – 3:0. Paldies par sagādāto iespēju baudīt bezmaksas spēli fanu sektorā Esteres Keitas un Kristiānas Līvas vecākiem – Agnesei un Andrim Līcīšiem.

