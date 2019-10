Ogres Mūzikas skolā pulcēsies Latvijas labākie jaunie flautisti

No 23. līdz 25. oktobrim Ogres Mūzikas skolā norisināsies III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss „Sudraba flauta”. Šajās dienās Ogre uzņems 73 dalībniekus no 42 skolām, kā arī to skolotājus, koncertmeistarus un konkursa žūriju.

Pasākums sāksies ar atklāšanas koncertu 23. oktobrī plkst. 18.00, kurā piedalīsies izcili un jau atzīti flautisti – konkursa žūrijas locekļi un meistarklašu vadītāji Anete Toča (Latvija), Carlo Jans (Luksemburga) un Vytenis Gurstis (Lietuva), un pianiste no Latvijas Ieva Dzērve, kas demonstrēs savu meistarību, iedvesmojot jaunos flautistus. Koncertā skanēs G. F. Tēlemana, F. Martēna, I. Klarka, M. Movera, P. Vaska un K. Roriha mūzika. Būs iespēja klausīties gan katra mākslinieka spožo izpildījumu solo, gan visiem kvartetā.

Savukārt 24. oktobrī jau no plkst. 9.00 Ogres Mūzikas skolas Lielajā zālē notiks konkurss "Sudraba flauta", kurā savu flautasspēles prasmi demonstrēs mūzikas skolu audzēkņi no visas Latvijas. Abos šajos pasākumos ir aicināti arī skatītāji (ieeja ir bez maksas). Konkurss "Sudraba flauta" tiek organizēts jau trešo reizi, tā mērķis ir atklāt jaunus, talantīgus mūziķus, kā arī nodrošināt jauno talantu iespējas radošai pašizaugsmei. Organizatori ir pārliecināti, ka šādi konkursi ir nepieciešami un nozīmīgi katra jaunā mūziķa profesionālajā izaugsmē.

"Redzot pedagogu lielo atsaucību un ieinteresētību piedalīties konkursā ar saviem audzēkņiem, kā arī lielo dalībnieku skaitu, vissirsnīgākie pateicības vārdi jāsaka tieši pedagogiem un koncertmeistariem – viņu darbs ir nenovērtējams. Bez viņu lielās atdeves un radošuma mēs neredzētu tik daudz jauno talantu," teic konkursa organizatore, orķestra "Rīga" mūziķe un Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas lektore Dace Bičkovska.

Piektdien, 25. oktobrī, notiks meistarklases, lekcijas un metodiskās pārrunas pie konkursa žūrijas locekļiem. Profesionālās pilnveides kursu ietvaros tās vadīs Carlo Jans no Luksemburgas, Vytenis Gurstis no Lietuvas un Anete Toča no Latvijas. Meistari dalīsies pieredzē darbā ar audzēkņiem, kā arī rādīs jaunas un radošas pieejas instrumenta spēles kvalitātes uzlabošanā. Konkurss un šādi profesionālās pilnveides kursi notiek katru otro gadu.

Atvars Lakstīgala, Ogres Mūzikas skolas direktors: “Mums ir patiess prieks, ka konkursa žūrijā un profesionālās pilnveides kursos strādā starptautiski atzīti flautas spēles meistari! Es ļoti ceru, ka šis konkurss būs kā jauns sākums kādam izcilam nākotnes flautas spēles talantam, vai arī kādam pedagogam, kurš, iedvesmojoties no meistarklašu vadītāju atziņām un radošām mācīšanas metodēm, spēs tālāk iedvesmot arī savus audzēkņus.”

