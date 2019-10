Atklāta piemiņas zīme - “Ceļa rādītājs latviešu tautas dziesmu teicējiem”

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 20. oktobrī, tika atklāta atjaunotā piemiņas zīme - “Ceļa rādītājs latviešu tautas dziesmu teicējiem”.

“Vaida Villeruša pētot 19.gs. tautas dziesmu teicēju dzimtas no Lielvārdes apriņķa, atklāja, ka aktīvākie teicēji ir no septiņām mājām pāris kilometru lielā apkaimē, kas tagad atrodas Ogresgala pagastā (agrāk Lielvārdē). Daži no viņiem bija iesūtījuši pat vairāk nekā 1000 tautas dziesmu. Darbojoties Imanta Ziedoņa dibinātā Kultūras fonda Daugavas programmā, Vaida Villeruša rosināja un organizēja vairāku piemiņas zīmju izveidošanu un uzlikšanu. Tā, ar viņas iniciatīvu, 1993.gada 19. oktobrī Ogresgala pagastā pie “Vecuteļu” mājām Imants Ziedonis atklāja piemiņas zīmi, kas ir kā ceļa rādītājs ar māju nosaukumiem un tautas dziesmu teicēju uzvārdiem, kuri papildināja Krišjāņa Barona Dainu skapi ar sešiem tūkstošiem tautasdziesmu.

Diemžēl, nekas nav mūžīgs un savulaik uzstādīto zīmi skāra laika zobs, un tā bija savu laiku jau nokalpojusi.

Vēlamies pateikties Ogresgala pamatskolai par iniciatīvu, Ciemupes Tautas nama vadītājai Daigai Sosnarei, Ogresgala Tautas nama vadītājai Elīnai Aupei, kurām izdevās noorganizēt šo pasākumu, kā arī paldies Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma direktorei Maijai Vanagai par lielo atsaucību un vēlmi veikt šo labo darbiņu, kā arī Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņiem, kuri šo zīmi no radija no jauna, paldies arī Mārcim Zaneripam par atbalstu darba procesā.”:, svinīgajā uzrunā sacīja Ogresgala pagasta vadītāja Ilze Čiščakova.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: „Šī zīme ir lielisks pierādījums, ka mums vajag atcerēties un atjaunot to, kas ir bijis. Šie darbi ir jāatjauno, jo cilvēki kādreiz ir domājuši arī par mums un gribējuši mums kaut ko nodot. Šīs zīmes atjaunošana, ir cieņas izrādīšana šiem cilvēkiem. Tāpat šobrīd tiek atjaunota Ogres sanatorija, kurai arī ir milzīga vērtība. Ogresgala pagasta galvenā īpatnība ir tāda, ka Ogresgalā, salīdzinoši ar citiem Ogres novada pagastiem pieaug iedzīvotāju skaits, un tas ļoti priecē. Es jums novēlu tā turpināt un no savas puses varu teikt, ka Ogresgala labiekārtošanas darbi arī tiks turpināti tuvākā nākotnē. Liels paldies visiem, kas ir atnākuši. ”

Ar muzikālu performanci pasākuma apmeklētājus iepriecināja Jānis Strapcāns.

