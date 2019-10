Jubilejas izstādē vienuviet aplūkojams Foto kluba "Ogre" pusgadsimta redzējums

26.oktobrī Ogres Vēstures un mākslas muzejā par godu Foto kluba "Ogre" 50.gadadienai tika atklāta izstāde "(PĀR)MAIŅAS", kurā redzami tā vadītāju un dalībnieku darbi, kā arī priekšmeti – kluba vēstures liecinieki.

"Šodien mums ļoti priecīgs un svinīgs notikums. Mēs atzīmējam Foto kluba "Ogre" pusgadsimta jubileju. Foto klubs Ogrē dibināts 1969.gadā. Ja mēs atskatāmies nedaudz vēsturē, impulss kluba izveidei bija televīzijas raidījums, kurš atspoguļoja sacensības starp Latvijas pilsētām dažādās jomās. Vienā no raidījumiem Ogre mērojās spēkiem ar Kuldīgu. Savā starpā sacentās pavāri, konditori un arī fotogrāfi. Pēc raidījuma fotogrāfi nolēma turpināt radoši izpausties un izveidot foto klubu. Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājumā saglabājusies afiša, kas liecina par šīm sacensībām, un tā aplūkojama arī šajā izstādē. Septiņdesmitie gadi bija laiks, kad daudzviet veidojās foto klubi, bet Ogres foto klubs izcēlās ar savu profesionalitāti, īpašo auru un pasaules redzējumu," jubilejas izstādes atklāšanā sacīja Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smiltniece.

Foto klubu "Ogre" nozīmīgajā gadadienā bija ieradies sveikt arī Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. "Fotogrāfija ir daudz nozīmīgāka par rakstīto vārdu, tāpēc fotogrāfijas un fotogrāfu nozīme aizvien turpina pieaugt. Foto attēls bieži vien precīzāk raksturo laiku un laikmetu. Tāpēc es vēlos foto klubam jubilejā uzdāvināt vienu no savām fotogrāfijām, kas tapusi Sīrijā," sveicot jubilārus, uzsvēra E.Helmanis.

Nupat izdotajā Ogres Vēstures un mākslas muzeja izdevuma "Ogres muzeja raksti" 2.sējumā lasāma arī Foto kluba "Ogre" vadītājas Daces Voitkevičas publikācija, kas veltīta kluba 50 gadu jubilejai. E.Smiltniece krājumu pasniedza Foto kluba "Ogre" ilggadējam vadītājam Vilhelmam Mihalovskim.

"Paldies muzejam par šo izstādi, kas ir Foto kluba "Ogre" pašportrets. Tajā mēs varam redzēt foto kluba attīstību no tālas pagātnes līdz mūsdienām. Šī izstāde arī atspoguļo, vai mēs turamies uz tā kādreizējā vadītāja Egona Spura ceļa. Jāatzīst, ka turamies," tā V.Mihalovskis.

"Izstādes nosaukums ir "(PĀR)MAIŅAS" – kluba pusgadsimta pastāvēšanas laikā mainījušās adreses, finansēšanas kārtība, pat valsts iekārta," izstādes nosaukuma izvēli komentē D.Voitkeviča. "Izstādes vienā daļā varat redzēt šobrīd kluba aktīvo biedru darbus. Novērtējiet mūsu drosmi, mēs uzdrošināmies parādīt, cik esam dažādi! Otrajā daļā ir senāki un arī mūsdienās tapuši darbi, kuru autori ir kluba vadītāji. Šajā daļā ir arī mūsu kluba Goda biedru – Intas Rukas un Andreja Granta – fotogrāfijas. Vēl daļa darbu aplūkojama digitāli, jo klubs rada iespēju daudziem cilvēkiem kaut uz mirkli izpausties un varbūt doties tālāk. Šis ir brīdis, kad es visiem varu pateikt paldies!"

Ogrēniete Biruta Putniņa ir viena no Foto kluba "Ogre" veterānēm. Viņa klubā darbojas jau no pagājušā gadsimta 70.gadiem. "Mēs bijām vairāki aktīvi jaunieši, kuri tolaik strādājām Ogres Trikotāžas kombinātā un vienlaikus apmeklējām arī foto klubu. Tolaik foto laboratorija atradās Skolas ielā 1a pagrabā, vēlāk tikāmies Ogres Tautas namā. Septiņdesmitajos gados paši laboratorijā attīstījām melnbaltās fotogrāfijas, tagad tehnoloģijas fotogrāfiem dod daudz vairāk iespēju. No Egona Spura laikiem, kad viņš vadīja foto klubu, atmiņā palikuši vasaras foto plenēri Tūjas jūrmalā, kas dabas iespaidā veicināja radošās domas lidojumu," atceras B.Putniņa. "Ir ļaužu kopas, kas dzied, spēlē teātri. Fotogrāfi mazāk runā, bet izsaka savu būtību caur fotoaparātu. Mūsu kluba biedru fotogrāfijas, tajā skaitā manas, atrodas arī Ogres Vēstures un mākslas muzeja arhīvā. Var teikt, ka mēs, fotogrāfi, piedalāmies vēstures veidošanā."

Izstāde Ogres Vēstures un mākslas muzejā būs skatāma līdz 8.decembrim.

