Lauberes bibliotēka mainās un attīstās

Lauberes pagasta bibliotēka no citām bibliotēkām atšķiras ar to, ka tā ir viena no senākajām bibliotēkām Rīgas apriņķī – dibināta 1880. gadā.

Vēl šī kultūrizglītības iestāde no citām atšķiras ar tajā izvietoto Viļa Miķelsona "Grāmatu klēti", kurā pieejams bagātīgs trimdas literatūras klāsts.

Šovasar īstenota vēl viena atšķirīga iezīme – pie bibliotēkas izveidots sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis”, kura izveides ideja balstās uz Raiņa un Aspazijas savstarpējām sarunām dārzā, atrodoties trimdā Šveicē, Kastanjolā pie Lugāno ezera. Jāpiebilst, ka dārzs, kas izveidots ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansiālu atbalstu un novada pašvaldības līdzfinansējumu, ne tikai izdaiļo pagasta centra teritoriju, bet ir funkcionāli izmantojams visos gadalaikos.

Lauberes bibliotēkas vadītāja Maiga Livčāne mērķtiecīgi iesaistās dažādos projektu konkursos, lai iegūtu papildu finansējumu gan bibliotēkas pilnveidošanai un tās apkārt labiekārtošanai, gan pagasta kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai. Katru gadu lauberieši piedalās novada pašvaldības projektu konkursā "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" un "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam".

Pagājušajā nedēļā, 25. oktobrī, Lauberes bibliotēkā norisinājās literāri muzikāla pēcpusdiena, kurā pulcējās gan Lauberes pagasta iedzīvotāji, gan arī interesenti no Madlienas un Suntažiem.

M. Livčāne informēja par biedrības "Lauberiete" projektu konkursa "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam" ietvaros īstenotā projekta "Grāmatu klēts krājuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana" gaitu. Šajā projektā tika veikti žurnālu komplektu iesiešana – tas ir nepieciešams gan uzskaitei un ērtākai šo periodikas izdevumu izmantošanai, gan arī saglabāšanai – ir ļoti svarīgi, lai neviens eksemplārs nenoklīstu. Tāpat padomāts arī par Grāmatu klēts apmeklētāju ērtībām – abiem grāmatu krātuves logiem ir iegādātas jaunas žalūzijas.

Literāri muzikālās pēcpusdienā dalībniekiem bija iespēja baudīt dzejnieces Ineses Toras, mūziķes Ineses Neretas un gleznotājas Solveigas Kļaviņas kopīgu veidotu programmu "Starp tauriņiem un sniega pārslām" – klausīties dzeju autores lasījumā, Ineses Neretas dziesmas, kas tapušas, Ineses Toras dzejai dodot muzikālu skanējumu, aplūkot Solveigas Kļaviņas krāšņās gleznas.

