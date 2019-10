Ogres Mūzikas skolā pulcējas Latvijas labākie jaunie flautisti

Ogres Mūzikas skolā rosība valdīja arī skolēnu brīvlaikā, kur no 23. līdz 25. oktobrim norisinājās III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta". Konkursa laikā mūzikas skola uzņēma teju 200 cilvēkus - 73 dalībniekus no 42 skolām, kā arī to skolotājus, koncertmeistarus un konkursa žūriju.

Atklāšanas koncertā piedalījās izcili un jau atzīti flautisti - konkursa žūrijas locekļi Anete Toča (Latvija), Carlo Jans (Luksemburga) un Vytenis Gurstis (Lietuva), kā arī pianiste no Latvijas Ieva Dzērve. Koncertā skanēja G.F.Tēlemana, F.Martēna, I.Klarka, M.Movera, P.Vaska un K.Roriha mūzika.

Savukārt 24. oktobrī mūzikas skolas Lielajā zālē notika jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta", kurā savu flautas spēles prasmi demonstrēja mūzikas skolu audzēkņi no visas Latvijas. Junioru grupā pirmās vietas ieguva audzēkņi no Smiltenes Mūzikas skolas, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas un Juglas Mūzikas skolas. 1.grupā pirmās vietas ieguva skolnieces no Augusta Dombrovska mūzikas skolas, Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas, Nīcas Mūzikas skolas, kā arī Ādažu Mākslas un mūzikas skolas. Savukārt 2. grupā nepārspēts palika Mārupes Mākslas un mūzikas skolas audzēknis.

Piektdien mūzikas skolā norisinājās meistarklases, lekcijas un metodiskās pārrunas pie konkursa žūrijas locekļiem.

