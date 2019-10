ONKC apskatāma gleznu izstāde "Mana Ogre sapņos un īstenībā"

No 24 oktobra līdz 3.novembrim Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē ir apskatāma gleznu izstāde "Mana Ogre sapņos un īstenībā", kurā iedzīvotāji savos darbos ir attēlojuši vismīļāko un svarīgāko vietu savā pilsētā un novadā.

Gleznas un to rāmīši tapuši biedrības "Aspāzija" īstenotā projekta "Mana Ogre sapņos un īstenībā" ietvaros. Ikviens varēja piedalīties meistarklasēs un iepazīties ar dažādajām gleznas un tās rāmja veidošanas tehnikām, kā arī kopīgi atjaunot vai izgatavot ierāmējumu savam izstādes darbam, izmantojot otrreizējos materiālus.

Projekta vadītāja Dace Grīnberga norāda, ka kopumā izstādē apskatāmi 56 mākslas darbi, un katrs no tiem ir unikāls, jo arī Ogri mēs katrs redzam atšķirīgi. Kādam tā saistās ar upi, kādam ar Līko tiltu pār to, kādam ar skaisto dabu, bet citam ar vietu, kur viņš dzīvo – ēkām, ielām, skatu pa mājas logu. Daži dalībnieki neuzdrīkstējās savu gleznu iesniegt izstādei. Kā norāda D.Grīnberga, viens no biedrības mērķiem ir veicināt sabiedrības aktivitāti un dažādu sabiedrības grupu savstarpējo saliedētību, nekautrējoties par savu darbu. Viņa cer, ka projektā īstenotās aktivitātes iedzīvotājiem ir sniegušas jaunu pieredzi un zināšanas, kā arī, iespējams, veicinās kādas interešu grupas izveidi.

Šajā projektā uzsvars tika likts uz resursu otrreizēju izmantošanu, tāpēc lielākoties gleznas ir zīmētas uz lietotiem audekliem, bet meistarklasēs dalībnieki savai gleznai izveidoja rāmīšus no materiāliem, kas pašiem bija pieejami – daži atjaunoja kādu esošo gleznu rāmi, bet citi tos izgatavoja no materiāliem, kas tam nav paredzēti, piemēram, mēbelēm.

Meistarklašu organizēšana un izstādes iekārtošana ir laba komandas darba rezultāts. Biedrības valdes locekle Dace Grīnberga bija idejas ģenerators, bet tehnisko un saimniecisko darbu paveikusi otra biedrības valdes locekle Tamāra Molodcova. Biedrības "Aspāzija" pārstāvji saka lielu paldies Ogres novada Kultūras centram, kas deva šo lielisko iespēju izstādīt gleznas savās telpās un palīdzēja iekārtot izstādi, meistarklašu vadītājiem, kā arī iedzīvotājiem par aktivitāti, apmeklējot meistarklases un iesniedzot darbus izstādei.

Līdz 3. novembrim ikvienam tiek sniegta iespēja apskatīt gleznas un paust savu atzinību kādam no darbiem, uzlīmējot uz attiecīgās gleznas uzlīmi vai veicot ierakstu žurnālā. Tieši iedzīvotāju vērtējums noteiks labākos darbus – 3.novembrī plkst. 14.00 tiks apbalvoti mākslinieki, kuru gleznas ir saņēmušas vislielāko balsu skaitu.

Gleznu izstāde "Mana Ogre sapņos un īstenībā" ir apskatāma katru dienu no 24. oktobra - 3. novembrim Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē (nepieciešamības gadījumā dežurants var atslēgt zāli).

Visi laipni gaidīti aplūkot izstādi un nobalsot par sev tīkamāko gleznu!

Projekts "Mana Ogre sapņos un īstenībā" tiek īstenots ar Ogres novada pašvaldības atbalstu projektu konkursa "R.A.D.I. – Ogres novadam" ietvaros.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/45086