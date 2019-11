Ogres novada izcilākajiem pedagogiem pasniegta balva "Gada skolotājs 2019"

1.novembrī Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē svinīgā ceremonijā tika godināti apbalvojumam "Gada skolotājs 2019" izvirzītie pedagogi un šī titula ieguvēji.

Pēc Ogres Mūzikas skolas muzikālā sveiciena pasākuma dalībniekus savā un Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa vārdā sveica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš: "Mums visiem kopā ir jāizglīto sabiedrība, bet vislabāk tas padodas jums, pedagogiem. Esam šeit, lai pateiktu paldies par to, ka jūs veidojat bērnu, līdz ar to mūsu sabiedrības likteņus un varat šo sabiedrību padarīt labāku."

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Sandra Grunte, sveicot kolēģus profesionālajos svētkos, akcentēja, ka šis ir laiks, kad pedagogiem ir izvirzīti jauni uzdevumi un prasības. "Līdz ar to arī mums pašiem jāmācas, jāiepazīst jaunās iespējas. Ja agrāk skolotāji mācīja skolēnus, tad šobrīd skolotājs vada skolēnu mācīšanos, līdz ar to šis ir laiks, kad jāmaina domāšana, jāmācās sadarboties un nebaidīties no kļūdām," aicinot uz sadarbību, vēlēja S.Grunte.

Nominācijai "Par inovācijām izglītības procesā vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs" šogad tika pieteikti 8 pretendenti no 8 izglītības iestādēm: Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles pirmsskolas skolotāja Lauma Cielava; Suntažu vidusskolas pirmsskolas skolotāja Edīte Strīķe; Madlienas VPII "Taurenītis" skolotāja Vinita Mūrniece; VPII "Strautiņš" skolotāja Ilona Plūce; VPII "Dzīpariņš" skolotāja Solvita Brutāne; VPII "Saulīte" skolotāja Signe Avena; VPII "Cīrulītis" skolotāja Marianna Šnepste; VPII "Zelta sietiņš" skolotāja Sandra Millere.

Gada balvu šajā nominācijā saņēma VPII "Zelta sietiņš" skolotāja Sandra Millere. Svētku pasākumā balvu skolotājai pasniedza 2018. gada balvas ieguvēja, VPII "Riekstiņš" skolotāja Santa Padedze.

Nominācijai "Par inovācijām izglītības procesā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs" šogad tika izvirzīti 11 pretendenti no 10 izglītības iestādēm: Ogres 1.vidusskolas sākumskolas skolotāja Drosma Siliņa; Ogresgala pamatskolas sākumskolas skolotāja Inese Frīdenberga, Madlienas vidusskolas matemātikas un informātikas skolotāja Ligita Ridūze; Jaunogres vidusskolas sākumskolas skolotāja Nataļja Gavrilova; Suntažu vidusskolas sociālo zinību un vēstures skolotāja Ilze Ludāne; Ogres Valsts ģimnāzijas kulturoloģijas un vizuālās mākslas skolotāja Vineta Oboznaja; Ogres Valsts ģimnāzijas franču un angļu valodas skolotāja Gundega Vekmane; Taurupes pamatskolas direktora vietniece un latviešu valodas skolotāja Vanda Prancāne, Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas centra skolotāja Dace Bite; Ķeipenes pamatskolas sākumskolas skolotāja Daiga Bombāne; Ogres 1.vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs Edmunds Puriņš.

Gada balva šajā nominācija piešķirta Ogres 1.vidusskolas skolotājai Drosmai Siliņai. Skolotāju sveica un balvu pasniedza viņas kolēģe, pagājušā gada šīs nominācijas ieguvēja Ogres 1.vidusskolas skolotāja Vita Brauna.

Nominācijai "Par inovācijām izglītības procesā profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs" tika pieteikti 7 pretendenti no 5 izglītības iestādēm: Ogres Mākslas skolas skolotāji Tamāra Stuce un Aleksandrs Kašs; Ogres novada Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Diāna Bartašauska; Ogres novada Sporta centra futbola treneris Raivis Rubīns; Suntažu vidusskolas Mākslas studijas skolotāja Māra Mārtiņjāne-Kaša; Ogres Mūzikas skolas skolotāja Viktorija Ivanova un direktors Atvars Lakstīgala.

Gada balvu nominācijā "Par inovācijām izglītības procesā profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs" saņēma Ogres novada Sporta centra treneris Raivis Rubīns. Balvu pasniedza Latvijas Futbola federācijas sporta direktors Dainis Kazakevičs.

Balvu "Gada skolotājs 2019" par ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante pasniedza Ogres tehnikuma pedagoģēm. Karjeras izglītības centra konsultantēm Inesei Kaupužai un Ingai Lišmanei.

Balvas "Gada skolotājs 2019" ieguvējiem Ogres novada pašvaldība dāvāja naudas balvu 500 eiro apmērā. Visi balvai izvirzītie skolotāji saņēma personalizētu kalendāru 2020.gadam ar Zelta fonda skolotāju atziņām un novēlējumiem.

Svētku pasākuma dalībniekus, kā arī "Gada balvai" izvirzītos skolotājus un balvas saņēmējus uzrunāja un sveica Ogres starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Velga Kalniņa. Arodbiedrības balvu viņa pasniedza Ogresgala pamatskolas sākumskolas un matemātikas skolotājai Inesei Frīdenbergai.

Gada balva Ogres novada pedagogiem tiek pasniegta jau piekto reizi, savukārt pedagogi, kuri izglītības iestādēs nostrādājuši 40 un vairāk gadu, trešo reizi tiek uzņemti Ogres novada skolotāju Zelta fondā. Pirmajā pasākumā Zelta fondā tika uzņemti 67, otrajā – 21, bet šoreiz Zelta fondu papildināja vēl 15 pedagogi.

Ogres novada pašvaldības Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu izglītības darbā un simbolisko zvaniņu saņēma: Taurupes pamatskolas skolotājas Vēsma Bramane un Vita Tērauda; Jaunogres vidusskolas skolotāji Sandra Kociņa, Vladimirs Paškovičs, Rimma Pokidova un Irina Baravikova; Ķeipenes pamatskolas skolotājs Andris Upenieks; Ogres 1.vidusskolas skolotājas Inta Ābola un Laija Bartkeviča; Ogresgala pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne; VPII "Cīrulītis" skolotājas Lilija Gutāne un Maija Karpoviča; VPII "Zelta sietiņš" skolotāja Līvija Bārbale; Ogres novada Sporta centra skolotāja Iveta Holcmane; Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas skolotājs Dainis Garūts.

Ar jaunu dziesmu un paša sacerētām dzejas rindām pedagogus sveica Ogres novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis.

Svinīgā pasākuma izskaņā pedagogiem koncertu sniedza Nacionālā teātra aktieri Agnese Cīrule, Raimonds Celms un komponists Valdis Zilvers.

