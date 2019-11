Oktobris Taurupes pamatskolā

Taurupes pamatskolā šī gada oktobrī noritējuši divi nozīmīgi pasākumi - Skolotāju diena un Karjeras diena.

Skolotāju diena

Taurupes pamatskolā jau vairākus gadus pastāv tradīcija, ka skolotāju svētku dienā viņu lomā iejūtas ne tikai vecāko klašu skolēni, bet arī vecāki. Bērniem ļoti patīk vecāku sagatavotās mācību stundas. Aicinājumam vadīt stundas šogad piekrita Kristīne Valaine, Kārlis Ozoliņš, Diāna Eriņa, Irina Zamaļijeva, Līga Bresme, Agnese Līcīte, Andris Līcītis.

"Šogad nevarēju atteikt vadīt stundas, jo tādas iespējas man vairāk nebūs - meita mācās 9.klasē. Katrs bērns ir personība, skolotājam jāprot katram atrast sava pieeja. Laiks paskrēja ātri, patika gan pašai, gan bērniem," atzina Līga Bresme.

Arī 8. un 9.klases skolēni varēja izbaudīt skolotāju profesijas pozitīvās un negatīvās puses. Visiem jauniešiem secinājums viens – par skolotājiem strādāt negribētu.

Alekandram Deņisovam bija uzticēts ne tikai mācīt jaunākos, bet arī būt par skolas direktoru. Sākumā esot bijis liels uztraukums, bet skolēnu saprotošā un pretim nākošā attieksme palīdzēja ar to tikt galā. Skolotāji bija patiesi aizkustināti par jaunā direktora uzrunu svētkos: "Būt par skolotāju ir kas īpašs un arī pat mazliet neparasts. Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj skolēniem ne vien jaunas zināšanas un prasmes mācību priekšmetā, bet arī dzīves grūtības un patiesības. Mēs, Taurupes pamatskolas skolēni, vēlamies teikt jums lielu paldies par jūsu smago darbu un centību. Bez jūsu rūpēm un pacietības mūsu ikdienas dzīve būtu neiedomājama. Jūs par mums rūpējaties un uzklausāt grūtos brīžos, kad tas ir nepieciešams. Jūs vislabāk redzat, kā mēs izaugam no maziem bērniem līdz pieaugušiem cilvēkiem. Jūs mums nozīmējat ļoti daudz un ceram, ka jūs to nojaušat un zināt."

Savukārt Linards Imants Ozoliņš atzina: "Stundās jutos ļoti atbildīgi. Skolas biedri bija paklausīgi, cienīja mani, uzvedās ļoti klusu, pildīja visu prasīto."

"Biju domājis, ka skolotāja darbs nav fiziski grūts, bet dienas beigās biju noguris," tā secināja Samuels Gintars Dzalbs.

"Skolotāju dienā sajutos kā skolotāja. Vadīju divas stundas un sapratu, ka skolotājiem ir ļoti grūts darbs. Bērni bija priecīgi, ka stundās varēja nedaudz atpūsties un mācīties citādāk kā ikdienā," tā Elvita Bresme.

"Jutos pārsteigts par trešklasnieku veikumu un aso prātu. Skolēni veiksmīgi tika galā ar atjautības uzdevumiem, mīklām, dažādiem pareizrakstības uzdevumiem," savu gandarījumu neslēpa Silvestrs Dzalbs.

Kamēr strādāja jaunie pedagogi, īstie baudīja svētkus. Vispirms skolotājiem dāvanu sagādāja pagasta amatierteātris "Maska" ar izrādi "Priekšvēlēšanu rekets". Pēc tam skolotāji devās nelielā izbraucienā baudīt zelta rudeni Kokneses parkā, kur atrodas krāšņais Pērses ūdenskritums. Pēc Pļaviņu HES uzcelšanas 1965.gadā, gluži kā Staburagu, arī šo ūdenskritumu applūdināja. Par tā vietu liecina 1992.gadā uzstādītā piemiņas zīme - tēlnieka Jura Zihmaņa akmens skulptūra "Pērses meitene". Pavasarī Pērses ūdenskritums tiks atklāts no jauna. Tagad tas stiepjas vairāk nekā piecu metru garumā un 1,5 metru augstumā virs ūdens līmeņa. Savukārt kaskādes izvietotas dažādos līmeņos un ir izvirzītas pakāpēs, veidojot pēc iespējas dinamiskāku ūdens strūklas kustību. Ūdenskritums tiek apgādāts ar esošā dīķa ūdeni. Jaunveidotā ūdenskrituma pamatā izmantota armēta betona konstrukcija, kas apmūrēta ar dekoratīvā dolomīta akmeni, radot pēc iespējas līdzīgāku vizuālo izskatu ar kādreizējo Pērses ūdenskritumu. Piemiņas vieta Pērses ūdenskritumam tapusi, īstenojot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu "Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos". Dienas noslēgumā skolotāji baudīja vakariņas kafejnīcā “Sapnis” Krustpils novada Spuņģēnos.

Karjeras diena

Pateicoties SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" (LLKC) Ogres birojam, mūsu skolēniem notika vairāki karjeras dienas pasākumi. Vispirms devāmies uzOgres tehnikumu, kur iepazināmies ar profesionālās izglītības iespējām un perspektīviem arodiem. Skolēni guva izsmeļošu informāciju par dažādām profesijām un to apmācību nodaļām, varēja praktiski izmēģināt dažādus tehnikas brīnumus, noformēt saldā ēdiena porcijas, atbildēt uz āķīgiem jautājumiem un saņemt balviņas.

Pēc tam skolēni iepazinās ar SIA "Madliena 2" šogad atvērto, moderni automatizēto un robotizēto piena liellopu fermu "Pienenes". Viesus laipni sagaidīja SIA "Madliena 2" valdes priekšsēdētājs Vilnis Feodorovs. Informatīvas ekskursijas laikā skolēniem tika parādīti četri slaukšanas roboti, arī robotizētā kūtsmēslu un barības padeve. Šobrīd "Pienenēs" (95 m garā un 35 m platā ēkā) mājo un atbilstoši labturības prasībām brīvi pārvietojas ap 300 piena devēju. Ikdienā darba pienākumus veic trīs cilvēki

Trešais karjeras dienu apskates objekts - Lielvārdes novada "Stropēnos" skolēni tika iepazīstināti ar bitenieka profesiju. "Lūšu Dravā" skolēniem tika piedāvāta gan praktiskā medus nodarbība, gan arvien lielāku atzinību gūstošā spēle – disku golfs. Praktiskās nodarbības laikā skolēni uzzināja daudz saistošu faktu par biškopību, bitenieka aroda niansēm, aplūkoja stropa uzbūvi, profesionālos rīkus, degustēja bišu produktus, veica medus burciņu apdari, sajauca medus maisījumu, iepildīja burciņā, marķēja produktu un savu darbiņu varēja ņemt līdzi. Sadaloties grupās, skolēni "Lūšu takās" uzspēlēja arī disku golfu. Vizītes noslēgumā bērni tika cienāti ar zupu, maizi, medu un siltu tēju. Skolēni izteica gandarījumu un prieku par skaisto, izzinošo pasākumu un sportisko piedzīvojumu.

Informāciju sagatavoja latviešu valodas skolotāja Vanda Prancāne

