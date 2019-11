Norisinājusies LIZDA Ogres starpnovadu arodorganizācijas Padomes sēde

Piektdien, 22. novembrī, Ogrē norisinājās kārtējā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Ogres starpnovadu arodorganizācijas Padomes sēde, kurā tika apspriesti jautājumi par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, kā arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš iepazīstināja ar izglītības darbu un nākotnes iecerēm Ogres novadā.

G. Sīviņš atzīmēja, ka bērnu un jauniešu attīstība, tai skaitā pieejamas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšana ikvienam skolēnam, ir viena no Ogres novada pašvaldības prioritātēm. Kvalitatīvas izglītības pamatā ir skolotājs, viņa darbs un spēja sadarboties ar skolēnu. Viņš arī norādīja, ka pašvaldības mērķis ir nodrošināt izglītību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, tāpēc, kaut arī pagastos izglītojamo skaits ik gadu samazinās, sākumskolas netiek slēgtas. Savukārt Ogres pilsētā skolēnu skaitam izglītības iestādēs ir tendence pieaugt, lai nodrošinātu pēc iespējas labākus mācību apstākļus, tiks būvēta jauna ēka Ogres Valsts ģimnāzijas vajadzībām.

Sēdes ietvaros tika aktualizēti jautājumi, kas saistīti ar LIZDA aktivitātēm pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu profesionālās dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī jaunā mācību modeļa ieviešanu pirmsskolas izglītības iestādēs. Ikšķiles novada VPII “Urdaviņa”, kas ir projekta “Skola 2030” pilotiestāde, vadītāja Valda Krinkele dalījās ar savu pieredzi jauno vadlīniju ieviešanā, kas paredz pilnveidot satura un pieejas īstenošanu pirmsskolā, lielāku uzmanību pievēršot savstarpēju priekšmetu integrācijai un mācību organizēšanai rotaļu formā gan telpās, gan brīvā dabā.

LIZDA ir neatkarīga un brīvprātīga personu apvienība, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba, sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses. LIZDA Ogres starpnovadu arodorganizācija ir teritoriālā arodorganizācija, kas aptver biedrus no Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada izglītības iestādēm. Tās kompetencē organizēt arodbiedrības darbības programmas, izstrādāt arodbiedrības taktiku, stratēģiju, izlemt svarīgākos arodbiedrības jautājumus, iesniegt valsts institūcijās priekšlikumus veikt grozījumus likumos un normatīvajos aktos, skaidrot arodbiedrības Statūtus un to piemērošanas kārtību, kontrolēt to ievērošanu, apturēt un atcelt arodbiedrību organizāciju un to vēlēto institūciju lēmumus, ja tie ir pretrunā ar LIZDA Statūtiem un darbības pamatvirzieniem un citi jautājumi.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/45315