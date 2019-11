Decembrī Latvijas dievnamos izskanēs dziedātājas Endijas Rezgales koncertprogramma "Tā klusā nakts"

Jau par tradīciju kļuvis dziedātājas Endijas Rezgales sirds aicinājums – Adventa un Ziemassvētku laikā priecēt klausītājus ar melodiskām un iemīļotām Ziemassvētku dziesmām bez skaņas pastiprinātāju izmantošanas skaistākajos dievnamos visā Latvijā. Īpašā noskaņa tiks radīta kopā ar vienu no starptautiski atzītākajām ērģelniecēm Ilonu Birģeli, vīru vokālo grupu "Dižbrāļi", vijolnieci Martu Urtāni, saksofonisti Kristu Fadejevu un koncertmeistari Anitu Cinkmani.

Koncertprogrammas pērle ir komponistes Agnetas Krilovas-Bērziņas dziesmu cikls "Kluss starojums" soprānam un ērģelēm, kurā izmantota Latgales sirds un dvēseles Annas Rancānes dzeja. Smeldzīgā un gaišā dzeja apvienojumā ar niansēto un smalko reģistru izvēli ļaus ieklausīties katra instrumenta skanējumā saskaņā ar lirisko Rezgales balsi. Tāpat koncertos izskanēs S. Franka Panis Angelicus, V. A. Mocarta Ave Verum, mūsdienu komponisti skaņadarbi R. Lovlanda You raise me up, M. Lorenca Ave Maria, Ē. Ešenvalda Aicinājums, un Ziemassvētku korāļi Ak svētā nakts, Lai tik snieg, Kristus bērniņš, Ej, stāsti kalnos lejās un daudzi citi.

"Decembris ir pārdomu laiks par paveikto un pārdzīvoto. Laiks, kad vēlamies dāvāt citiem prieku un atbalstu. Ik gadu programmā iekļauju gan jau iemīļotas un labi zināmas melodijas, gan atklājam klausītājam jaunus daiļdarbus. Koncertiem izvēlos sev aktuālās, uzrunājošās dziesmas, kuras manī pašā rada šo svētku sajūtu. Mana sirds gavilē, kad varu redzēt un satikt savu klausītāju, aprunāties un gūt iedvesmu," atzīst dziedātāja.

Atgādināsim, ka skaistās balss īpašniece Endija Rezgale savas mākslinieciskās gaitas uzsāka tālajā Dienvidāfrikā. Dziedātājas repertuārā galvenokārt ir garīgā un klasiskā mūzika, dziesmas no kinofilmām un mūzikliem, kā arī latviešu komponistu dziesmas un kamermūzika. Endija kopš atgriešanās Latvijā ir sniegusi solo koncertus daudzās Latvijas baznīcās un koncertzālēs, ar savu dvēselisko un dziļi izjusto dziedājumu aizkustinot daudzu klausītāju sirdis.

Ilona Birģele regulāri koncertē Rīgas Domā un Latvijas reģionos, atskaņojot solo programmas. Viņa sniegusi koncertus daudzās pasaules valstīs, kā arī piedalījusies meistarklasēs un festivālos, cildinot Latviju un jauno komponistu vārdus plašajā pasaulē. Birģele ir vairāku nozīmīgu projektu vadītāja, kuru mērķis ir popularizēt un attīstīt ērģeļu kultūru.

Vīru vokālā grupa "Dižbrāļi" koncertē Latvijas dievnamos, pilsētu svētkos, garīgās mūzikas festivālos Lietuvā. Latvijas Simtgadei par godu kolektīvs sniedza 14 koncertus dažādos Latvijas dievnamos ar moto: "Par Tevi, Latvija, lūdzamies dziedot!"

Koncertu papildinās arī daudzu konkursu laureātes – vijolniece Marta Urtāne un saksofoniste Krista Fadejeva. Anita Cinkmane – koncertmeistare, vokālas un klavierspēles skolotāja Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Skolojusi jaunos mūziķus, no kuriem daudzi izvēlējušies mūziku kā savu profesiju un dzied operas un operetes teātros.

Akustiskās koncertprogrammas "Tā klusā nakts" ilgums ir 1 stunda un 10 minūtes. Baznīcas koncerta laikā tiks apkurinātas.

Biļetes uz koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs, www.bilesuparadize.lv un koncertu norises vietās vienu stundu pirms koncerta sākuma.

Biļešu cenas EUR 10 - EUR

15. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas.

Koncertprogramma "Tā klusā nakts" skanēs:

8. decembrī 16.00 Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. baznīcā

14. decembrī 17.00 Tukuma ev. lut. baznīcā

15. decembrī 15.00 Jelgavas Sv. Annas ev. lut. baznīcā

21. decembrī 18.00 Ogres ev. lut. baznīcā

22. decembrī 12.30 Smiltenes ev. lut. baznīcā

25. decembrī 17.00 Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcā

26. decembrī 16.00 Salacgrīvas Lielsalacas ev. lut. baznīcā

28. decembrī 17.00 Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā

