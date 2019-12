Suntažu mākslas studijai 15 gadi!

Suntažu Kultūras namā līdz 10.decembrim skatāma izstāde ar intriģējošu nosaukumu "10x15".

Kā atklājās, zem tā slēpjas 10 skolotājas, kas darbojušās Suntažu mākslas studijā 15 gados. Katra jubileja mākslas studijai atzīmēta ar citu akcentu: pastāvēšanas 5 gadus izcēlām ar vērienīgu izstādi Ogres Mākslas skolā. 10gadē galvenie varoņi bija bērni un viņu darbi, visi kopā rotājām jubilejas torti Suntažu Kultūras namā. Šajā reizē īpaši godinām skolotājas.

Pirmā mākslas studijas nodarbība Suntažu pils romantiski noslēpumainajos pagrabos notika 2004.gada 14.septembrī. Pirms tam bija ideja, bija sarunas starp pagastu, vidusskolu, Ogres Mākslas skolu. Pagasts deva līdzekļus un vecāki pašu spēkiem vasarā sakārtoja dažas nelielas telpas, lai rudenī iecerētais pasākums varētu startēt. Atsaucās skolotāji Ogres Mākslas skolā, kas bija ar mieru ik nedēļu mērot ceļu uz Suntažiem, lai vadītu nodarbības. Tas bija svarīgi, lai Suntažos varētu pilnvērtīgi realizēt mākslas skolas programmu.

Nosaukums "mākslas studija" likās īsti piemērots, jo tas apvienoja gan mākslas skolas audzēkņus, gan pulciņu lielākos un mazākos māksliniekus. Pirmajām nodarbībām pieteicās rekordliels audzēkņu skaits – ap 100, jo jauns pasākums jau allaž piesaista. Turpmākajos gados audzēkņu skaits svārstījies ap 70-80. Līdz 2012.gadam šurp uz nodarbībām nāca arī grupa no Suntažu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra.

Mākslas skolas beigšanas apliecību, mācoties Suntažos, ieguvuši 48 audzēkņi, bet apaļam skaitlim varētu pieskaitīt vēl 2 meitenes, kas 5.kursu pabeidza Ogrē. Diplomdarbi šajos gados radīti visdažādākajās tehnikās – zīmējumi, gleznojumi uz zīda, koka, kartona un audekla, filcēti un veidoti darbi, spoguļi, lampas, maskas un bumerangi...

Studijas darbi regulāri apskatāmi Suntažu vidusskolā – uzsākot mācību gadu, uz Ziemassvētkiem, arī pavasarī. Mākslas skolas audzēkņi piedalās Ogres Mākslas skolas izstādēs. Sūtām interesantākos darbus uz konkursiem Japānā, Polijā, Francijā u.c., piedalāmies vietējos konkursos. Pēdējos gadus maijā notiek Mākslas diena, kurā veidojam vides mākslas objektus pils parkā. Katru gadu ir izstāde Lauberes bibliotēkā. Cieša sadarbība izveidojusies ar Suntažu kultūras namu, ik gadu pavasarī te tiek rīkota plašākā studijas jaunāko darbu izstāde, kurā izliekam ikviena audzēkņa veikumu.

Bet daudz retāk kā mākslinieces atklājas pašas skolotājas. Tādēļ Suntažu mākslas studijas 15 gadu jubileju atzīmējam ar esošo un bijušo skolotāju darbu izstādi, jo tieši viņas, katra savā laikā un lomā, ar savu radošo enerģiju un darbu ir uzturējušas un attīstījušas studiju. Patlaban studijā darbojas Inese Birža (no 2013.gada), Sanita Bērzkalna-Čevere (no 2018.gada) un Māra Mārtiņjāne-Kaše (no 2004.gada). Pašos pirmsākumos tās bija Signe Kraukle (no 2004. līdz 2007.gadam) un Ieva Lāce (no 2004. līdz 2011.gadam). Vēlāk savu ieguldījumu deva Kristīne Jukmane (no 2005. līdz 2009.gadam), Gunta Būmeistare (no 2006. līdz 2015.gadam), Elīna Umule (Reča) (no 2009. līdz 2013.gadam). Daudziem audzēkņiem vēl atmiņā Laima Kļaviņa (no 2013. līdz 2017.gadam) un Zane Raičenoka-Raišonoka (no 2015.gada, tagad audzina dēliņu).

Taisnības labad jāpiemin arī 2 kungi, kas studijā darbojās neilgu laiku: Ogres Mākslas skolas pirmais direktors Pēteris Aulmanis, kurš no sirds atbalstīja studijas tapšanu. Otrs cilvēks, kurš studijai bijis ļoti svarīgs, ir Andris Linde. Ja Suntažos nebūtu tik aizrautīgs un talantīgs zīmēšanas skolotājs, nez vai mūsu tagadējo audzēkņu vecākiem mākslas nodarbības liktos svarīgas!

Mākslas studija nav tikai sienas, tā ir arī garīga telpa. Te ir ieguldīts un piedzīvots tik daudz – daudz darba, arī asaru un kreņķu, bezgaldaudz radošu ideju un sapņu, daudz mīlestības un draudzības. Lai prieks satikties šajā telpā!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/45417