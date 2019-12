Pirmizrādi piedzīvo Ogres teātra izrāde "Rītdiena ir tālu"

8.decembrī pirmizrādi piedzīvoja Ogres teātra jaunākā izrāde "Rītdiena ir tālu" Jāņa Kaijaka režijā. Liriskā komēdija tapusi režisoram iedvesmojoties no Pjēra Barijē un Žana Pjēra Gredī lugas "Četrdesmit karāti".

Režisors Jānis Kaijaks, atgriežoties pie lugas oriģināla franču valodā kopā ar Ogres teātra aktieriem centies izzināt franču kultūrai raksturīgo dzīvesstilu un humoru.

Rītdiena – tā var vilināt vai baidīt, to var gaidīt ar nepacietību vai vēlēties, kaut tā vēl nepienāktu. Tā var būt arī tieši tāda pati, kāda jau bija šī diena. Un tieši tad, kad liekas, ka nekas jau vairs nemainīsies, var notikt…

Liza dzīvo Parīzē. Viņai ir četrdesmit gadi, darbs mazā nekustamo īpašumu birojā, divas neizdevušās laulības, meita, kurai ir tīņa vecums, māte, kuru interesē vienīgi bridža spēle… Visa Lizas dzīve ir darbs – mājas, darbs – mājas. Tukšs ledusskapis un kaudze netīrās veļas, pārrunas ar meitu, kura neko negrib dzirdēt, un atkal darbs. Bet tad pavisam negaidīta sastapšanās izjauc dzīves ierasto kārtību. Varbūt tā pat ir mīlestība, bet varbūt – tikai "kūrorta romāns"? Turklāt ierodas bagāts klients, un arī Lizas bijušais vīrs atkal iedegas savās jūtās… Pēkšņi dzīve piedāvā tik daudz izvēļu, bet vai Liza tam ir gatava?

Vai tas ir viegli – sākt dzīvi no pilnīgi jaunas lappuses? Aizmirst visus prāta apsvērumus un ļaut vaļu savām jūtām, pārstāt domāt par to, ko teiks citi, un darīt to, ko gribi pats?

Režisors – Jānis Kaijaks

Māksliniece – Ilze Kupča-Ziemele

Gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš

Kustību konsultante – Rita Lūriņa

Atbildīgais gaismotājs – Mārtiņš Andersons

Lomās

Liza Žermēna – Astra Kolberga

Monete Žermēna, viņas māte – Lauma Straume

Annika Žermēna, viņas meita – Linda Plaude

Ervē, viņas bijušais vīrs – Guntis Kolbergs

Gijoms Šarbonjē – Ernests Greizis

Edijs Beneramī – Juris Gasparovičs

Mariona Barbjē, sekretāre – Sarmīte Krauze

Kristiāna Šarbonjē, Gijoma māte – Evija Majore

Edgars Šarbonjē, Gijoma tēvs – Pēteris Zilberts

Biļetes 15, 12, 10 EUR "Biļešu paradīzes" tīklā un https://www.bilesuparadize.lv/lv/.

Pērkot biļeti “Biļešu paradīzes" kasēs, ar skolēna, studenta, pensionāra apliecību, Ogres novadnieka karti vai aplikāciju – atlaide 15%!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/45444