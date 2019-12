Ogresgala pamatskolā turpinās projekts individuālo kompetenču attīstībai

Ogresgala pamatskola ir viena no tām četrām skolām novadā, kurā arī 2019./2020. mācību gadā tiek īstenots projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Skolā ir pieejams pedagoga palīgs STEM mācību priekšmetos, robotikas un matemātisko spēju attīšanas nodarbības, kā arī logopēds un psihologs.

Ogresgala pamatskolas skolotājs Romāns Numcevs norāda, ka liela interese ir par robotikas pulciņu, kurā darbojas 4. klases skolēni. Tā kā ir tikai 6 elektronikas komplekti, pulciņā vienlaicīgi var darboties pieci skolēni, tiklīdz šie skolēni būs uzbūvējuši trīs robotus, skolēnu grupa mainīsies. Pēc katra robota tipa uzbūvēšanas tiek rīkotas arī sacensības.

Aktīvi notiek arī matemātisko spēju attīšanas nodarbības. Kā norāda skolotāja Vera Krilovska, katru nedēļu šīs nodarbības apmeklē aptuveni 20 skolēni no 3. - 8.klasei. Divi skolēni no tiem piedalās A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotajos konkursos - 5. klases skolēns piedalās Jauno matemātiķu konkursā un 8. klases skolēns - Profesora Cipariņa konkursā, pirmo divu kārtu atrisinājumi jau ir iesniegti. Savukārt 29 skolēni no 3. - 9.klasei piedalījās Meridian matemātikas olimpiādes 1. kārtai, kura notika 2019.gada 28.novembrī.

Skolas direktore Skaidrīte Butāne atzīst, ka arī liels atbalsts mācību procesā ir pieejamais pedagoga palīgs, psihologa un logopēds. Šie darbinieki nodrošina skolēniem individuālāku pieeju, noskaidrojot, iespējamos iemeslus mācīšanās traucējumiem, kā arī atbalsta skolēnu un palīdz izprast nesaprotamo mācību vielu.

Ogres novada pašvaldība kopš 2017. gada 1. septembra ir iesaistījusies darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākumā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" projektā.

Šī projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenotāji ir Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs kopā ar pašvaldībām. Pirmajā plānošanas periodā atbalsts ir nodrošināts vairāk nekā 84 tūkstošiem skolēnu no 354 vispārējās izglītības iestādēm.

