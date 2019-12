Ogres sākumskolā turpinās iniciatīva "Latvijas skolas soma"

2019./2020. mācību gadā Ogres sākumskolā savu darbību iniciatīva "Latvijas skolas soma", kuras ietvaros skolēni ir apmeklējuši dažādus pasākumus, izglītojošas programmas un nodarbības, muzejus, kultūrvēsturiskus notikumus, apskates objektus u.c.

Apkopojot informāciju un iespaidus, ar ko klašu audzinātājas dalījušās, iespējams secināt, ka esam piedalījušies plašā, daudzveidīgā, interesantā un izglītojošā programmu klāstā.

2.b, 4.c un 6.b klases skolēni piedalījās izglītojošā nodarbībā "Ritma un skaņu pasaule" Nila Īles mūzikas studijā. Pusotras stundas garu programmu, kurā skolēniem bija iespēja rast iemaņas ritmu pasaulē, iepazīt un izmēģināt dažādu tautu mūzikas instrumentus (perkusijas), veidoja kopējas muzikālas kompozīcijas. Bērni attīstīja koordinācijas spējas, uzdrošināšanos, ieklausīšanās prasmi, spēju sastrādāties komandā, ritma izjūtu, radošo fantāziju, iemaņas improvizācijā, intelektuālo domāšanu.

4.a un 4.b klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Latvijas Nacionālās mākslas muzeju, iejusties "Mākslas detektīvu" lomā un iepazīt mākslas darbu noslēpumaino pasauli.

5.g un 6.d klases apmeklēja Ziedoņa klasi. Nodarbības ievadā notika iepazīšanās ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi, attīstot audiovizuālo uztveri un prasmi strādāt ar tekstu. Nodarbības centrālais notikums bija izlaušanās istabas, kas balstītas uz Imanta Ziedoņa "Blēņas un pasakas".

Tās bija istabas ar dažādiem uzdevumiem, tā bija kā spēle, kuras mērķis, atrisinot savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumu, pēc iespējas ātrāk izkļūt no istabām. Skolēni tika sadalīti trīs grupās. Katra grupa "izdzīvoja" vienu no pasakām. Bērni atradās slēgtā telpā, kur atrisināja piecus dažādus uzdevumus. Tikai pareizi izpildot vienu uzdevumu, varēja iegūt pavedienu nākamajam. Kļūdoties skolēni varēja meklēt palīdzību pie nodarbības vadītājas, sazinoties pa rāciju. Vienā no uzdevumiem bija nepieciešama skolotāja konsultācija. Pēdējais uzdevums ļāva iegūt atslēgu, lai izkļūtu no telpas. No atrastajiem teikuma fragmentiem, visas grupas izveidoja un uzrakstīja uz tāfeles I. Ziedoņa dzīves moto, kas ļāva skolotājam atslēgt kopējās telpas durvis.

4.d, 4.e un 5.b klases skolēni apmeklēja Rīgas Motormuzeju. Šeit varēja daudzpusīgi uzzināt informāciju par visdažādākajiem senajiem spēkratiem, sākot no parastiem transportlīdzekļiem, motocikliem, beidzot ar specializētiem auto un elektroriteņiem. Visa informācija tika izklāstīta ļoti interesanti un mūsdienīgi, nekas nebija vienveidīgi pasniegts. Pēc informācijas izklāsta skolēni saprata, ka muzejs nav domāts vien automīļiem, bet gan visām vecuma grupām un cilvēkiem ar dažādām interesēm.

Skolēni bija ļoti patīkami pārsteigti un priecīgi, ka apmeklēja šo interesanto, mūsdienīgo muzeju. Klašu audzinātājas teica, ka Motormuzejs ir lielisks piemērs tam, kādam ir jābūt muzejam – tādam, lai ieinteresētu jebkāda veida publiku par konkrēto tematiku.

Septembrī 4.klašu skolēni "Latvijas skolas somas" ietvaros devās uz Doles salu, kur apmeklēja Daugavas muzeju. Gide iepazīstināja ar Daugavas krasta pirmajiem iedzīvotājiem, viņu dzīvesveidu, nodarbošanos. Muzejs ir iekārtots tā, lai varētu izzināt un apskatīt materiālus interaktīvi. Pēc tam skolēni tika sadalīti komandās un devās izpētīt un iepazīt muzeja teritoriju. Skolēnu atziņa: "Bija interesanti meklēt atbildes uz āķīgajiem jautājumiem, sadarboties komandā, iekļauties dotajā laikā."

Pie 1.klašu skolēniem novembrī viesojās mūziķes Laima un Katrīna Dimantas ar dziesmu programmu "Es nāku no mazas tautas". Komponista Māra Lasmaņa dziesmu programma bērniem ar latviešu dzejnieku vārdiem veidota kā māsu Dimantu saruna ar auditoriju par mīlestību, par dziesmu, par Latviju, par dabu un gadalaiku maiņām, par plašo pasauli apkārt, par skolēnu savstarpējām attiecībām skolā. Skolēni atzina, ka bija interesanti māsu un galvenais, ka pašiem bija līdzi jādarbojas.

6.klašu skolēni piedalījās ekspedīcijā "Mežs Latvijai", kurā ieguva daudz izzinoša un vērtīga par mūsu visu kopīgo bagātību - mežu.

3.e klase piedalījās misijā "Rīgas vārti". Tas ir aktivitāšu kopums, kas ļāva skolēniem nedaudz iejusties 1.Pasaules kara karavīra lomā. Dienas pirmajā pusē skolēni pārģērbās improvizētās karavīra drēbēs un devās uz apmācību. Viņi piedalījās nodarbībās, kuras notika tumšos bunkuros. Nodarbību laikā bija jāstrādā komandā un jāpievar lielākais bērnu izaicinājums – būt klusiem. Ik uz soļa skolēnus sagaidīja dažādi uzdevumi un šķēršļu trases. Dienas otrajā pusē tika stāstīts par 1.Pasaules kara karavīra ekipējumu un dzīvi karā. Viss laiks tika pavadīts ārpus telpas, jūras tuvumā. 3.e klasei un skolotājai tas bija piedzīvojumiem, ar jaunu informāciju un iespaidiem bagāta diena.

3. klases skolēni apmeklēja Latvijas Universitātes Botānisko dārzu, kur iepazinās ar dārza ekspozīcijām – tropu, subtropu un tuksnešu augiem, ārstniecības un ūdensaugiem, indīgajiem augiem, reliktiem jeb augu valsts "dinozauriem" un daudziem citiem.

2.a klases skolēni etnomuzejā "Cepuru pasaule" iepazinās un apskatīja dažādas galvassegas, kuras vienmēr bijušas tautas tērpa kvintesence – tās atspoguļo tautas tradīcijas un kultūru. Muzejā apskatāmas galvassegas no dažādām pasaules tautu kultūrām, dažādu tautu tradicionālās cepures, sākot no seniem un apzeltītiem kokošņikiem, kroņiem, līdz pat maģiskām Āzijas šamaņu cepurēm. Noslēgumā bija iespēja arī pielaikot cepures un nofotografēties ar tām.

Iniciatīva "Skolas soma" ir kļuvusi par nozīmīgu mācību procesa sastāvdaļu, un skolēni jau tagad gaida programmas aktivitātes nākošajā mācību semestrī.

Informāciju sagatavoja Ogres sākumskolas direktores vietniece Aija Sirsniņa

