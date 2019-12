Ogres Mākslas skolā atklāj izstādi, saņem medaļu, diplomus un liecības

Ogres Mākslas skolā (OMS) šodien atklāta audzēkņu darbu izstāde "Balta saule", apsveikti 20.Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa "Always green, always blue" (Toruņa, Polija) dalībnieki un saņemtas šī mācību gada I semestra liecības.

Signe Kraukle, OMS direktora vietniece mācību darbā, atklājot izstādi Ziemassvētku gaidīšanas laikā, pateicās darbu autoriem un pedagogiem. Laiks kopš 2019./2020.mācību gada sākuma septembrī aizskrējis ļoti ātri. Daudz ir padarīts, iegūtas jaunas zināšanas un prasmes.

OMS audzēkņi regulāri piedalās dažādos konkursos. No Toruņas (Polija), kur noticis 20.Starptautiskais bērnu un jauniešu mākslas darbu konkurss "Always green, always blue" atceļojusi medaļa un diploms Madarai Pētersonei, savukārt Alisei Jegurei konkursa organizatori pateikuši paldies ar diplomu par piedalīšanos. Diploms arī Madaras un Alises skolotājai Inesei Karpovai.

Izstādes nosaukums "Balta saule" radies pirms mēneša, kad cerēts uz sniega pilnu baltu pasauli izstādes atklāšanas laikā gada nogalē. Daba ienesusi savas korekcijas, sniega sega pagaidām īslaicīga, tāpēc tiem, kuri pēc baltuma sailgojušies, jānāk uz OMS Izstāžu zāli to izbaudīt mākslas darbos.

"Katru gadu Ziemassvētku izstādei cenšamies atrast kādu vienojošu elementu. Šogad tā ir baltā krāsa," stāsta S.Kraukle.

Izstāde "Balta saule" Ogres Mākslas skolā apskatāma ziemas brīvlaikā – līdz 3.janvārim, izņemot svētdienas un svētku dienas.

