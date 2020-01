VPDK "Aija" svin 30 gadu jubileju

Ogres novada Kultūras centra (ONKC) vidējās paaudzes deju kolektīvs "Aija" kopā ar draugu kolektīviem no visas Latvijas izdejoja 30 gadu jubilejas koncertu "Garais dancis".

"Šodien atzīmējam vidējās paaudzes deju kolektīva "Aija" 30 gadu jubileju. Vai 30 gadu ir daudz – spriediet paši. Kolektīva pūra ir 144 dejas, 165 dejotāji, neskaitāmi koncerti un braucieni, bet kolektīva vadītāja ir viena. 30 gadus kolektīvu vada Aija Zepa. Viņa šo gadu laikā ap sevi pulcējusi ļoti lielu skaitu dejotāju, mācījusi dejot pat no pašiem pamatiem. Kurš gan skaita laiku, cik pavadīts, izdejojot visus deju soļus, bet, saliekot visas dejas kopā, sanāk krāšņs garais dancis," jubilejas koncerta ieskaņā sacīja ONKC kultūras metodiķe Dace Nikolaisone.

No 144 pašu kādreiz dejotām dejām VPDK "Aija" izvēlējās 100 dejas, kuras aizsūtīja draugiem. Katra kolektīva izvēlētā un kopīgajā koncertā nodejotā deja bija dāvana "Aijas" 30 gadu jubilejā.

Jubilejas koncertā VPDK "Aija" un 10 draugu kolektīvi sniedza 24 priekšnesumus. Uz jubileju bija ieradušies viesi no visām Latvijas malām: VPDK "Liepavots" no Kokneses, VPDK "Krišjānis" no Valdemārpils, VPDK "Saime" no Garkalnes, VPDK "Dzīpars" no Dobeles, VPDK "Rundāle" no Rundāles, VPDK "Atvars" no Jaunjelgavas, JDK "Zelta virpulis" un VPDK "Jumis" no Priekuļiem, VPDK "Aizkrauklis" un SDK "Aizkrauklis" no Aizkraukles.

VPDK "Aija" jubilejā sveica Ogres novada Kultūras centra direktore Antra Purviņa: "Tā jau ir tradīcija, ka katru gadu janvārī notiek vidējās paaudzes deju kolektīva "Aija" koncerti, bet šī diena ir īpaša. Paldies deju kolektīvam, kas vienmēr ir bijis atsaucīgs vispārdrošākajām idejām un piedalījies visos kultūras centra rīkotajos pasākumos. Īpašu paldies vēlos teikt kolektīva vadītājai Aijai Zepai, kura pusi no sava mūža ir vadījusi šo deju kolektīvu. Manuprāt, tas ir īpašs gandarījums – darīt darbu un justies šeit kā mājās."

ONKC direktore pasniedza Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu par profesionālu un radošu ieguldījumu deju kolektīva darbībā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, sveicot kolektīva 30 gadu jubilejā VPDK "Aija" vadītājai Aija Zepai, koncertmeistaram Guntaram Kalnciemam, kā arī ilggadējiem dejotājiem – Sandrai Zepai, Ilzei Dzirkalei un Kasparam Šaueram.

Ar Ogres novada domes Pateicības rakstu apbalvoti dejotāji - Inese Nolmane, Oskars Mazulis, Anžela Ševšeļova, Lauris Janušēvičus, Ilze Zute, Sanita Ceirule, Viktors Ceirulis, Arnis Zeps , Egils Krūmiņš.

Ogres novada Kultūras centra Pateicības rakstu saņēma dejotāji - Inga Kebzere, Tatjana Pleša, Juris Veliks, Iluta Nukša, Ilona Plūce, Andis Ābele.

"Aiju" dzimšanas dienā sumināja Ogres novada Kultūras centra deju kolektīvi, Ogres teātris, draugi, bijušie dejotāji. Daudz sirsnīgu vēlējumu tika veltīti kolektīva vadītājai Aijai Zepai, kura nupat nosvinēja arī skaistu dzīves jubileju.

Ogres deju apriņķa virsvadītāja Iluta Mistre, sveicot VPDK "Aija" un kolektīva vadītāju Aiju Zepu, atzina: "Citiem kolektīviem vadītāji mainās ik pēc pieciem vai desmit gadiem, tāpēc esmu domājusi, kas ir šis fenomens, – spēja 30 gadus vadīt vienu kolektīvu. Aijas stiprais vārds, sievišķīgais šarms, diplomāta spējas, labsirdība un atsaucība piesaista tikpat sirsnīgus cilvēkus. Viņa ir vissirsnīgākā un atsaucīgākā vadītāja, kādu es pazīstu."

