No 31. janvāra līdz 2. februārim Rīgā, Ķīpsalā notiks 27. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus "Balttour 2020", kas ierindojas starp apmeklētākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem Baltijas valstu tūrisma nozarē.

Ogres novada stends atradīsies hallē "Apceļo Latviju", netālu no skatuves. Tu to noteikti pamanīsi, jo "Ogres Zilie kalni" būs saskatāmi pat no attāluma. Nāc ciemos un ar moderno tehnoloģiju palīdzību izbaudi Ogres novada dabas bagātības, kultūrvēsturisko mantojumu un aktīvās atpūtas piedāvājumu!

Ogres novada stendā ikvienam būs iespēja uz brīdi paviesoties Ogrē - ar 3D briļļu un telpiskās skaņas palīdzību sajust Ogres pievilcību, piemēram, apskatīt Ogres Zilo kalnu dabas takas, Ķeipenes kinostacijas vides instalācijas un mazāk populāro Velna grāvi uz Nāružiņas upes.

Papildus tam stendā būs iespēja iepazīties ar jaunāko tūrisma produktu - Ogres audiogidu. Šī būs pirmā iespēja uzzināt, kā Ogres novada audiogids var būt noderīgs tavam ceļojumam pa Ogres novadu. Audiogids iepazīstinās tevi ar 88 populāriem tūrisma objektiem pilsētā un Ogres novadā. Klausoties audiogidu, varēs uzzināt daudz interesantu un iepriekš nezināmu stāstu, piemēram, par to, kā laika gaitā mainījies Ogres pilsētas skvērs, kādas izklaides bija pieejamas atpūtniekiem Ogres upes krastos kūrorta laikos un daudz citus interesantus stāstus.

Protams, tu varēsi saņemt kartes un bukletus arī drukātā formātā, bet mēs tev parādīsim, kā izmantot mobilo aplikāciju, digitālās kartes, kā arī audiogidu un citus digitālos risinājumus, lai tavs ceļojums uz Ogri sniegtu daudz jauku emociju.

Vairāk par izstādi tūrisma "Balttour 2020": www.balttour.lv

