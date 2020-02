Ciemupes Tautas nams lepojas ar 50 gadus ilgu vēsturi

1.februārī norisinājās Ciemupes Tautas nama 50 gadu jubilejas svinīgais pasākums, kurā tikās gan līdzšinējie, gan tagadējie tautas nama darbinieki, gan arī jebkurš interesents, kurš vēlējās sestdienas pēcpusdienu pavadīt siltos atmiņas stāstos.

"Mūsu mājām nu jau ir 50 gadi. Man ir liels prieks par jebkuru cilvēku, kurš apmeklē mūsu kopīgās mājas. Māra uzrakstīja lieliskus vārdus, ar kuriem es vēlētos iesākt šo pasākumu: “Kuru dienu uzskatīt par kādas ēkas dzimšanas dienu? Vai to dienu, kad saimnieks iesprauž pirmo mietiņu ar domu – šeit būs mana māja? Bet varbūt to dienu, kad ēkas pamati ir ielikti un iemūrējam pirmo ķieģeli? Visbiežāk atzīmējam to dienu, kad ēka pilnībā pabeigta. Viss tīrs un spožs, un ēkā smaržo pēc tīrības. Dokumentos rakstīts, ka Ciemupes Tautas nama ēka nodota ekspluatācijā 1970. gadā. Kā cilvēku dzīvē notiek dažādi notikumi, tāpat arī ēkas pastāvēšanas vēsturē, tāpēc visi tika aicināti uz atmiņas stāstu pēcpusdienu “Ciemupes Kluba stāsti”. Šodien ikviens var dalīties ar saviem stāstiem, jo prātā paliek spilgtākie piedzīvojumi. Dažam atmiņā paliks svētku brīdis, kādam atmiņā paliks darba process, taču kāds atcerēsies tikai sīkas nianses, bet no šādām atmiņu drumstalām veidojas krāsaina mozaīka par Ciemupes Tautas namu. Mums krāsaina mozaīka ir izveidota no afišām un fotogrāfijām, kuras daudz ko pastāsta par tautas nama vēsturi," stāsta Ciemupes Tautas nama vadītāja Daiga Sosnare.

Atmiņu pēcpusdienā klātesošajiem tika parādīta Ciemupes Tautas nama pastāvēšanas vēsture saglabātajās fotogrāfijās – balles, teātra izrādes, bērnu deju kolektīvi, ēkas izkārtojums dažādos laika posmos, rīkotās kāzas, kā arī dažādi citi notikumi un nozīmīgi cilvēki, kuri atstājuši paliekošu iespaidu uz šī tautas nama vēsturi.

Pasākuma laikā katram bija iespēja pastāstīt, ar ko šobrīd asociējas tautas nams, baudīt tēju un līdzi paņemto cienastu, kā arī patīkami pavadīt laiku draudzīgā un atmiņu piepildītā sestdienā.

