Ogres Valsts ģimnāzijas Gada balle aizrit Lasvegasas spožumā

Piektdien Ogres Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēni tikās Gada ballē "Vakars Lasvegasā", ko īpašu padarīja "Gemstone Studio" dalībnieču izpildītās ugunīgās dejas un ekstravagantie tērpi.

"Mūsu skolā Gada balle jau ir sena tradīcija, un bez tās mūsu skolas dzīve būtu daudz citādāka. Rosība un uztraukums pirms tās ir neatņemama mūsu ikdienas sajūta, kad tuvojas šis grandiozais pasākums," saka Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes pārstāvis Matīss Teodors Seleckis. "Tas ir mācību gada gaidītākais notikums, kuram sākam gatavoties jau rudenī. Savlaicīgi izziņojam dreskodu, lai balles dalībnieki varētu izvēlēties atbilstošus tērpus."

Kā atklāj Matīss Teodors, tematiku, kam tiks veltīta Gada balle, izvēlas skolēnu pašpārvalde. Protams, katru gadu ir jāizvēlas kas cits, lai pārsteigtu jauniešus. Pirms diviem gadiem Ogres Valsts ģimnāzijā tika rīkota Rubīna balle, pērn visi tikās Baltajā ballē, bijusi arī Maģiskā balle, "Melns ar baltu", veltījums 80.gadu tematikai un citas.

Šajā Gada ballē Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni vēlējās sajusties kā Lasvegasā, kam raksturīga elegance, spožums un izpriecas.

Taču Gada ballei nav tikai izklaidējošs raksturs. To gaida arī tāpēc, lai uzzinātu, kurš no skolēniem un skolotājiem iegūs titulu kādā no 11 nominācijām. Pretendentus izvēlas skolēnu pašpārvalde, bet balsošanā piedalās visi 10.-12.klašu skolēni. Titulu ieguvēji saņem Diplomus un balvas, ko atvēlējuši sponsori.

Šogad nominācijā "Gada skolotājs" par uzvarētāju kļuva matemātikas skolotāja Vija Sleže. "Esmu ļoti gandarīta par šo balvu, jo tas ir liels gods saņemt augstu novērtējumu no saviem skolēniem," atklāj V.Sleže. "Šo titulu, manuprāt, izpelnījos par labu darbu un saprašanos ar skolēniem. Mūsu attiecībās pats svarīgākais ir cieņa citam pret citu. Tas ir panākumu pamatā, lai gūtu sekmes mācībās, arī matemātikā."

Nominācijā "Gada mākslinieciskā pašdarbība" par labāko atzīts Ogres Valsts ģimnāzijas koris (diriģente Baiba Rulle), "Gada skolēnu mācību uzņēmums" - "Bumbaja" (Evija Eglīte un Beatrise Ķerekse), "Gada ēdiens" - franču karbonāde, "Gada duo" (Kristaps Kiršteins un Baiba Rulle), "Gada pāris" - Beāte Baumeistere un Mārtiņš Rocēns, "Gada sportists" - Alise Gaiķe, "Gada radošā dvēsele" - Sintija Zadaua, "Gada jokdaris" - Ali Al Kindi, "Gada Tiktokeris" - Monta Vancāne, "Gada zvaigzne" - Artūrs Birnbaums.

Visa vakara gaitā varēja balsot arī par Gada balles karali un karalieni, ko tradicionāli izvēlas no katras divpadsmitās klases. Šoreiz par Balles karalielieni kļuva Beāte Baumeistere, bet Balles karaļa gods tika Ērikam Naumenko (pielikumā: video).

